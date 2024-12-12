Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с предновогодними выплатами в Telegram
F.A.C.C.T.: Мошенники распространяют в Telegram фейки о предновогодних выплатах
У мошенников появилась новая схема — они публикуют в Telegram фейковую информацию о предновогодних выплатах. Об этом предупреждают аналитики компании F.A.C.C.T.
Как пояснили специалисты, злоумышленники распространяют ложные сообщения о том, что россиянам перед новогодними праздниками полагаются выплаты от 10 до 35 тысяч рублей. К подобным постам для убедительности прикладываются фотографии политиков и ссылка на несуществующую госпрограмму «Подарок в каждый дом». А ещё аферисты распространяют фейковую информацию вместе со сведениями о действующих государственных мерах соцподдержки граждан.
Эксперты приезжают, того, кто перейдёт по содержащейся в сообщении ссылке, на том конце ждёт фишинговый бот или реклама криптоинвестиций, что тоже является частью схемы. В F.A.C.C.T. напоминают, что доверять стоит только проверенным источникам информации, например порталу «Госуслуги». Также выяснить детали о государственных мерах социальной поддержки граждан можно при личном обращении в МФЦ. Специалисты напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои личные данные и переводить средства незнакомым людям.
Ранее глава F.A.C.C.T. Евгений Егоров предупреждал, что перед Новым годом мошенники наращивают активность и пытаются использовать в своих целях повсеместные распродажи и акции. В качестве примера он привёл три свежие схемы: рассылка поддельных сообщений о распродажах от имени магазина, продажа и бронирование сезонных билетов и путёвок по якобы выгодным ценам, а также упомянутая выше рассылка с информацией о несуществующих мерах соцподдержки.
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