Россиянам назвали три главные схемы мошенников перед Новым годом

С приближением новогодних праздников мошенники усиливают свою активность, пользуясь массовыми распродажами и праздничными акциями. Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал «Газете.ru» о трёх основных схемах обмана, которые будут использовать аферисты.

Первая схема заключается в создании поддельных страниц интернет-магазинов и рассылке фальшивых писем от имени известных брендов. В преддверии праздников такие мошеннические сайты предлагают товары по заниженным ценам, что должно насторожить потенциальных покупателей. Вторая схема связана с «сезонным» мошенничеством: фейковые ресурсы предлагают билеты и бронирование отелей по заманчивым ценам. В таких случаях также стоит быть осторожным, например, если стоимость услуг значительно ниже рыночной.

Третья схема обмана использует новостную повестку и включает рассылку фейковых сообщений о льготах и социальных выплатах. Мошенники создают иллюзию официальных предложений, чтобы завлечь жертв. Евгений Егоров подчёркивает, что аферисты постоянно совершенствуют свои методы, создавая новые способы обмана или адаптируя старые схемы к текущим условиям.

Эксперт рекомендует критически относиться к неожиданным ссылкам, проверять доменные имена подозрительных сайтов через сервисы Whois и обращать внимание на дату регистрации домена. Это может помочь выявить мошеннические ресурсы, которые часто регистрируются незадолго до начала активных действий.

Особое внимание стоит уделять реквизитам для денежных переводов и оплат в интернете. Егоров советует никогда не сообщать коды из SMS, данные банковских карт и другую личную информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. Также важно помнить, что аккаунты знакомых могут быть взломаны, поэтому даже ссылки от друзей стоит проверять.

Согласно данным F.A.С.С.T., с марта 2024 года было создано 894 фишинговых домена, направленных на угон учётных записей россиян в Telegram и кражу их данных. В МВД ранее предупреждали о новом виде кибермошенничества через доставку цветов, что подчёркивает разнообразие методов, используемых преступниками.