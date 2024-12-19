Путин выступил за ужесточение наказаний для соучастников мошенников

Необходимо установить более строгую ответственность для тех, кто выступает в роли соучастников телефонных мошенников. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин обратился в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.

«Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками таких преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах», — отметил президент.

По словам Путина, формально эти люди, кажется, ничего не предпринимают, однако они осознают, зачем открываются карты и заводятся SIM‑карты на их имя. Российский лидер отметил, что существует предложение установить уголовную ответственность за подобные действия.