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19 декабря, 13:12

Путин выступил за ужесточение наказаний для соучастников мошенников

Необходимо установить более строгую ответственность для тех, кто выступает в роли соучастников телефонных мошенников. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин обратился в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.

«Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками таких преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах», — отметил президент.

По словам Путина, формально эти люди, кажется, ничего не предпринимают, однако они осознают, зачем открываются карты и заводятся SIM‑карты на их имя. Российский лидер отметил, что существует предложение установить уголовную ответственность за подобные действия.

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Ранее Путин заявил, что российские банки научились практически мгновенно предоставлять кредиты, однако уровень мошенничества, связанного с телефонными аферами, значительно возрос. Лидер РФ подчеркнул, что перед выдачей денег банки обязаны проверять платежеспособность граждан. Путин также провёл параллель между действиями телефонных мошенников и тем, как гитлеровская Германия печатала деньги союзников СССР с целью подрыва их экономики.

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Life.ru

Александра Мышляева
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