Путин выступил за ужесточение наказаний для соучастников мошенников
Необходимо установить более строгую ответственность для тех, кто выступает в роли соучастников телефонных мошенников. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин обратился в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.
«Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками таких преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах», — отметил президент.
По словам Путина, формально эти люди, кажется, ничего не предпринимают, однако они осознают, зачем открываются карты и заводятся SIM‑карты на их имя. Российский лидер отметил, что существует предложение установить уголовную ответственность за подобные действия.
Ранее Путин заявил, что российские банки научились практически мгновенно предоставлять кредиты, однако уровень мошенничества, связанного с телефонными аферами, значительно возрос. Лидер РФ подчеркнул, что перед выдачей денег банки обязаны проверять платежеспособность граждан. Путин также провёл параллель между действиями телефонных мошенников и тем, как гитлеровская Германия печатала деньги союзников СССР с целью подрыва их экономики.
Life.ru