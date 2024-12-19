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19 декабря, 11:47

Путин рассказал о попытках аферистов обмануть его знакомых и раскрыл их способ защиты

Путин предложил вешать трубку, если звонят с предложениями по деньгам

Президент Владимир Путин призвал российских граждан просто сбрасывать звонок, если с другого конца поступают сомнительные предложения, касающиеся денег. Об этом он сказал во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Есть люди знакомые, которые сообщали, что им звонят, им звонили. Но как только они слышат незнакомые голос и предложения, связанные с какими-то действиями — они кладут трубку. Я тоже призываю граждан стран поступать так же», — отметил глава государства.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Владимир Озеров
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