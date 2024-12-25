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25 декабря, 17:38

В России вычислили коварный план украинцев по запугиванию россиян перед праздниками

Экс-сотрудник МВД Дёмин: Фейки о пиротехнике со взрывчаткой идут с Украины

Бывший сотрудник МВД Вячеслав Дёмин призвал россиян не верить фейкам о пиротехнике, распространяющимся в Сети. Жителям страны внушают не покупать фейерверки и петарды в преддверии праздников якобы потому, что они поставлены с Украины и начинены взрывчаткой.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru Дёмин пояснил, что с территории Украины официально нет завозов подобной продукции. Он считает, что подобные фейки распространяет Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, который специализируется на информационной войне. Делается это, чтобы запугать россиян и дестабилизировать ситуацию в стране, повлияв на общественное сознание.

Продавцы пиротехники включились в вычисление «‎зомбированных» россиян после серии поджогов
Продавцы пиротехники включились в вычисление «‎зомбированных» россиян после серии поджогов

Волна диверсий по массовому поджогу пиротехники прокатилась по стране, начиная с 20 декабря. Например, в Москве пенсионерка взорвала петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Такой же инцидент произошёл в Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. А в Химках мужчина запустил салют в помещении Почты России. Принудить к противоправным действиям удалось более 20 россиян. Некоторые не только поджигали пиротехнику, но и обливали бензином полицейские автомобили и пытались их сжечь.

Обложка ©

freepik / valeria_aksakova

Алёна Зиновьева
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