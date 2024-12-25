В России вычислили коварный план украинцев по запугиванию россиян перед праздниками

Бывший сотрудник МВД Вячеслав Дёмин призвал россиян не верить фейкам о пиротехнике, распространяющимся в Сети. Жителям страны внушают не покупать фейерверки и петарды в преддверии праздников якобы потому, что они поставлены с Украины и начинены взрывчаткой.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru Дёмин пояснил, что с территории Украины официально нет завозов подобной продукции. Он считает, что подобные фейки распространяет Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, который специализируется на информационной войне. Делается это, чтобы запугать россиян и дестабилизировать ситуацию в стране, повлияв на общественное сознание.