В России вычислили коварный план украинцев по запугиванию россиян перед праздниками
Экс-сотрудник МВД Дёмин: Фейки о пиротехнике со взрывчаткой идут с Украины
Бывший сотрудник МВД Вячеслав Дёмин призвал россиян не верить фейкам о пиротехнике, распространяющимся в Сети. Жителям страны внушают не покупать фейерверки и петарды в преддверии праздников якобы потому, что они поставлены с Украины и начинены взрывчаткой.
В беседе с интернет-изданием Regions.ru Дёмин пояснил, что с территории Украины официально нет завозов подобной продукции. Он считает, что подобные фейки распространяет Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, который специализируется на информационной войне. Делается это, чтобы запугать россиян и дестабилизировать ситуацию в стране, повлияв на общественное сознание.
Волна диверсий по массовому поджогу пиротехники прокатилась по стране, начиная с 20 декабря. Например, в Москве пенсионерка взорвала петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Такой же инцидент произошёл в Королёве. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. А в Химках мужчина запустил салют в помещении Почты России. Принудить к противоправным действиям удалось более 20 россиян. Некоторые не только поджигали пиротехнику, но и обливали бензином полицейские автомобили и пытались их сжечь.