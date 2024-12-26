75 лет Михаилу Боярскому: 6 крылатых фраз знаменитого актёра, по которым его все знают

У Михаила Боярского в этом году юбилей: 26-го ему исполняется целых 75 лет. Актёр, музыкант и просто легенда советского кинематографа — Боярский стал кумиром миллионов, создал фактурнейших персонажей, а ещё в его честь назвали шот. Собрали фразы знаменитого актёра-именинника, которые стали крылатыми.

«Каналья!» и «Тысяча чертей!»

Михаил Боярский, главный российский мушкетёр, празднует свой юбилей 26 декабря. Фото © фильм «Гардемарины 1787. Мир», режиссёр /сценарист Светлана Дружинина / Kinopoisk

Эта фраза Д'Артаньяна прочно вошла в повседневную речь и породила множество вариаций и мемов. Знаменитая «каналья» — это калька с итальянского языка. В итальянском canaglia значит «свора собак», и к моменту съёмок «Трёх мушкетёров» слово уже было ругательным и обозначало всевозможных мошенников, воров и разбойников. «Тысяча чертей» же встречается в словарях в двух значениях: как восклицание недовольства и как фраза для выражения восторга.

«Один за всех и все за одного!»

75 лет Михаилу Боярскому: собрали крылатые фразы легендарного актёра. Фото © Фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

Легендарный девиз из «Трёх мушкетёров» звучит в финальной песне фильма. Это буквальный перевод латинского фразеологизма: Unus pro omnibus, omnes pro uno, — но в исполнении Боярского высказывание стало в разы популярнее. Иронично, но в эпизоде, где исполняется одноимённая песня, Д'Артаньян остаётся совсем один, так как Атос, Портос и Арамис вступают в схватку с гвардейцами кардинала, чтобы выиграть время.

«Нет такой профессии, которая была бы интереснее, чем семья»

Михаил Боярский в 2024 году празднует свой юбилей. Фото © фильм «Соломенная шляпа», режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Леонид Квинихидзе, Эжен Лабиш / Kinopoisk

Эта фраза Михаила Боярского на самом деле относится к покойной Людмиле Гурченко. Актёр произнёс её в беседе с ведущим программы «Далёкие близкие» Борисом Корчевниковым. Контекст был таков: покойная актриса не была по-настоящему счастлива, ведь ей не удалось создать семью.

«Всё пройдёт — и печаль, и радость»

Боярский празднует 75 лет в 2024 году. Он не только замечательный актёр, но и автор крылатых фраз, разлетевшихся по всей стране. Фото © Фильм «Человек с бульвара Капуцинов», режиссёр Эдуард Акопов / Kinopoisk

Это фраза из песни Боярского, которую его персонаж исполняет в фильме «Куда он денется» 1981 года. Песня сразу же стала советским хитом, как и другие музыкальные произведения Михаила Сергеевича, а её текст разошёлся на цитаты. Афоризм созвучен со знаменитым высказыванием: «И это пройдёт», которое было выгравировано на кольце царя Соломона.

«Много друзей не бывает ни у кого. Друг бывает один! И если он есть, то это уже счастье»

Михаил Боярский, автор культовых песен, которые слушают поколениями, празднует свой день рождения 26 декабря. Фото © Фильм «Гардемарины, вперёд», режиссёр Светлана Дружинина, сценаристы Светлана Дружинина, Юрий Нагибин / Kinopoisk

Это одно из самых знаменитых высказываний Михаила Сергеевича. Афоризм показывает очень вдумчивое и серьёзное отношение к дружбе. Действительно, настоящая крепкая дружба встречается достаточно редко, и это максимум один или два человека. Большое количество приятелей, впрочем, позволяет существенно скрасить повседневность.