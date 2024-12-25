Седокова впервые вышла на связь из больницы и заявила, что скорбит о Тимме

Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после гибели бывшего супруга и баскетболиста Яниса Тиммы. Она до сих пор находится в больнице, сообщила она в соцсетях.

«Я скорблю, мне кажется, что это всё какая-то глупая шутка. <...> Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран, мы стараемся достойно организовать прощание всех близких и друзей», — написала Седокова.