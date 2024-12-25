Седокова впервые вышла на связь из больницы и заявила, что скорбит о Тимме
Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после гибели бывшего супруга и баскетболиста Яниса Тиммы. Она до сих пор находится в больнице, сообщила она в соцсетях.
«Я скорблю, мне кажется, что это всё какая-то глупая шутка. <...> Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран, мы стараемся достойно организовать прощание всех близких и друзей», — написала Седокова.
По её словам, некоторые посторонние люди пытаются использовать случившееся в своих интересах. Настоящие друзья Тиммы приносят соболезнования его семье, а не раздают интервью, добавила исполнительница. В конце она написала, обращаясь к экс-супругу, что будет любить его вечно — и на земле, и на небе.
Напомним, тело Яниса Тиммы было найдено 17 декабря в московском отеле. Он мог покончить с собой из-за переживаний после развода с Анной Седоковой. Рядом с его телом был обнаружен телефон с номером исполнительницы, пара состояла в браке 4 года. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду». В тот же день экс-солистка «ВИА Гры» угодила в больницу с нервным срывом.
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