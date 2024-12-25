Тело Яниса Тиммы доставили в Ригу спустя неделю после его самоубийства в Москве

В Латвию доставили тело баскетболиста Яниса Тиммы, который свёл счёты с жизнью в Москве после развода с певицей Анной Седоковой. О предстоящей церемонии прощания в Риге рассказала в соцсети сестра спортсмена Лелде Жандецка.