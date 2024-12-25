Тело Яниса Тиммы доставили в Ригу спустя неделю после его самоубийства в Москве
Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»
В Латвию доставили тело баскетболиста Яниса Тиммы, который свёл счёты с жизнью в Москве после развода с певицей Анной Седоковой. О предстоящей церемонии прощания в Риге рассказала в соцсети сестра спортсмена Лелде Жандецка.
«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Рижском крематории», — написала она.
Напомним, что 17 декабря баскетболист Янис Тимма был найден мёртвым в отеле в Москве. Он мог покончить с собой из-за переживаний после развода с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом был обнаружен телефон с номером исполнительницы, пара состояла в браке 4 года. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду». Позже экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.