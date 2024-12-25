Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 09:12

Тело Яниса Тиммы доставили в Ригу спустя неделю после его самоубийства в Москве

Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»

Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»

В Латвию доставили тело баскетболиста Яниса Тиммы, который свёл счёты с жизнью в Москве после развода с певицей Анной Седоковой. О предстоящей церемонии прощания в Риге рассказала в соцсети сестра спортсмена Лелде Жандецка.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Рижском крематории», — написала она.

«Перестать помыкать»: Психолог назвала ключ к счастливой жизни Седоковой после гибели бывшего
«Перестать помыкать»: Психолог назвала ключ к счастливой жизни Седоковой после гибели бывшего

Напомним, что 17 декабря баскетболист Янис Тимма был найден мёртвым в отеле в Москве. Он мог покончить с собой из-за переживаний после развода с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом был обнаружен телефон с номером исполнительницы, пара состояла в браке 4 года. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию, записав видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду». Позже экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Латвия
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar