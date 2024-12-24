«Перестать помыкать»: Психолог назвала ключ к счастливой жизни Седоковой после гибели бывшего

Психолог Марианна Абравитова назвала условие, при котором Анна Седокова сможет оправиться после смерти бывшего мужа Яниса Тимма и выстроить гармоничные отношения с другим. По мнению эксперта, ей надо пересмотреть привычный сценарий и отказаться от поиска партнёров, которыми легко помыкать и манипулировать.

«Анна Седокова должна сделать выводы, понять, как ей жить, как вести себя и выстраивать отношения с людьми после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы», — отметила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Психолог добавила, что вины певицы в смерти баскетболиста нет, несмотря на обвинения его близких. Она подчеркнула, что Янис был совершеннолетним, поэтому ответственность за его эмоции и переживания нельзя перекладывать на другого человека.