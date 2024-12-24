«Перестать помыкать»: Психолог назвала ключ к счастливой жизни Седоковой после гибели бывшего
Психолог Абравитова: Седоковой надо сделать выводы после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Кадр из видео Telegram / secretanna
Психолог Марианна Абравитова назвала условие, при котором Анна Седокова сможет оправиться после смерти бывшего мужа Яниса Тимма и выстроить гармоничные отношения с другим. По мнению эксперта, ей надо пересмотреть привычный сценарий и отказаться от поиска партнёров, которыми легко помыкать и манипулировать.
«Анна Седокова должна сделать выводы, понять, как ей жить, как вести себя и выстраивать отношения с людьми после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы», — отметила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Психолог добавила, что вины певицы в смерти баскетболиста нет, несмотря на обвинения его близких. Она подчеркнула, что Янис был совершеннолетним, поэтому ответственность за его эмоции и переживания нельзя перекладывать на другого человека.
«Это он выбрал эту женщину, это он сделал выбор в пользу полного разворота к ней и отказа от всех друзей, от отца», — заключила специалист.
Напомним, что 17 декабря, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым. Рядом с телом лежал телефон с номером певицы и просьбой связаться с ней. Артистка эмоционально отреагировала на трагедию: она записала видео в слезах, в котором рассказала, что последние годы «жила в аду», и попросила СМИ не беспокоить её семью. Позже стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Спустя несколько дней после гибели бывшего она до сих пор находится в состоянии шока и не покидает больничных стен. Тем временем тело покойного Яниса Тиммы всё ещё остаётся в морге.