Стало известно, куда исчезла Седокова после смерти бывшего
Директор Седоковой рассказал, что она всё ещё находится в больнице
Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова
Стало известно о состоянии певицы Анны Седоковой, которая загремела в больницу с нервным срывом после смерти бывшего мужа, экс-баскетболиста латвийской сборной Яниса Тиммы. Уже почти неделю она не выходит на связь, что вызывает вопросы у фанатов. Как рассказал Super директор артистки, она всё ещё находится в медицинском учреждении.
«Анна госпитализирована в больницу, по настоянию невролога. Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей», — заявил представитель певицы.
Напомним, что 17 декабря Янис был найден мёртвым у хостела в Москве. Накануне Анна праздновала день рождения. Вблизи тела был найден телефон с номером певицы и просьбой связаться с ней. Седокова эмоционально отреагировала на трагедию: она записала видео в слезах, в котором попросила не беспокоить её семью. Позже стало известно, что она попала в больницу с нервным срывом. Тем временем тело покойного Яниса Тиммы всё ещё остаётся в морге.