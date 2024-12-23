Стало известно, куда исчезла Седокова после смерти бывшего

Стало известно о состоянии певицы Анны Седоковой, которая загремела в больницу с нервным срывом после смерти бывшего мужа, экс-баскетболиста латвийской сборной Яниса Тиммы. Уже почти неделю она не выходит на связь, что вызывает вопросы у фанатов. Как рассказал Super директор артистки, она всё ещё находится в медицинском учреждении.