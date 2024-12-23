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23 декабря, 11:40

Стало известно, куда исчезла Седокова после смерти бывшего

Директор Седоковой рассказал, что она всё ещё находится в больнице

Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова

Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова

Стало известно о состоянии певицы Анны Седоковой, которая загремела в больницу с нервным срывом после смерти бывшего мужа, экс-баскетболиста латвийской сборной Яниса Тиммы. Уже почти неделю она не выходит на связь, что вызывает вопросы у фанатов. Как рассказал Super директор артистки, она всё ещё находится в медицинском учреждении.

«Анна госпитализирована в больницу, по настоянию невролога. Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей», заявил представитель певицы.

Напомним, что 17 декабря Янис был найден мёртвым у хостела в Москве. Накануне Анна праздновала день рождения. Вблизи тела был найден телефон с номером певицы и просьбой связаться с ней. Седокова эмоционально отреагировала на трагедию: она записала видео в слезах, в котором попросила не беспокоить её семью. Позже стало известно, что она попала в больницу с нервным срывом. Тем временем тело покойного Яниса Тиммы всё ещё остаётся в морге.

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Оксана Попова
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