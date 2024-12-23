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23 декабря, 10:13

Никто не обратился в морг, чтобы забрать тело экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы

Тело баскетболиста Тиммы остаётся в российском морге из-за проблем с паспортом

Янис Тимма. Обложка © VK / БК «Зенит»

Янис Тимма. Обложка © VK / БК «Зенит»

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы «застряло» в России, сообщает NEWS.ru со ссылкой на анонимный источник. Труп бывшего мужа певицы Анны Седоковой будет храниться в морге, так как за ним никто до сих пор не обратился. Бюрократические проволочки также обоснованы тем, что паспорт покойного до сих пор не обнаружен.

«Ситуация такая: он в морге и будет ещё лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо ещё нотариально заверить», — пояснил собеседник издания.

По его словам, для получения тела Тиммы придётся собрать множество документов. После этого необходимо будет обратиться в ЦАО Следственного комитета РФ. Лишь после оформления разрешения можно будет говорить о времени и дате выдачи тела.

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Напомним, тело Яниса Тиммы было обнаружено в подъезде московского хостела 17 декабря, он свёл счёты с жизнью. Семья баскетболиста начала сбор средств для его перевозки в Латвию. Родственникам требовалось 45 тысяч евро (около 4,8 млн рублей). Сообщалось, что Анна Седокова взяла на себя финансовые расходы, обещав помочь с похоронами бывшего мужа. Однако, по словам друга спортсмена, пока что певица не дала ни копейки.

Борис Эльфанд
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