Никто не обратился в морг, чтобы забрать тело экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы «застряло» в России, сообщает NEWS.ru со ссылкой на анонимный источник. Труп бывшего мужа певицы Анны Седоковой будет храниться в морге, так как за ним никто до сих пор не обратился. Бюрократические проволочки также обоснованы тем, что паспорт покойного до сих пор не обнаружен.