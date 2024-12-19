«Сильнейшая сексуальная зависимость»: Штурм назвала пикантную версию смерти экс-мужа Седоковой

Среди знаменитостей бурно обсуждают трагическую смерть бывшего супруга Анны Седоковой, Яниса Тиммы. Существуют различные версии причин поступка латвийского баскетболиста. Певица Наталья Штурм предложила неожиданное объяснение трагедии, выдвинув версию о сексуальных отношениях.

«Янис, насколько я могу понять, был сильно привязан к Анне в интимном плане. Это бывает. Подобное сродни болезни. Анна Седокова увлекла его страстными отношениями, которые многие женщины используют для удержания мужчин. Однако завершение таких отношений может обернуться трагедией. Мои бывшие возлюбленные заявляли, что после расставания с ними я их будто уничтожила, потому что другой такой женщины нет. Один из них позже описал себя как раненого зверя, потерявшего партнёра. К счастью, они не прибегали к трагическим поступкам, но начинали злоупотреблять алкоголем, хотя и ранее пили», — рассказала Наталья в интервью сайту МК.Ru.

По словам Штурм, Анна недавно дала интервью о том, как они с супругом занимались сексом по несколько часов ежедневно. Она даже шутила, говоря, что была «измучена» Янисом. Видимо, он был требовательным партнёром, нуждающимся в выносливости, физической форме, опыте и терпении, предположила звезда. По ее мнению, такая страсть между влюблёнными нормальна, но усталость неизбежна. И тогда женщина может задаться вопросом, не используется ли она.

«Изматывающий многочасовой секс — это серьёзное испытание для обоих. Подобное возникает при проблемах у мужчины, когда он долго стремится к финишу; это требует врачебного вмешательства. Женщине крайне сложно справляться с таким партнёром», — считает Наталья.