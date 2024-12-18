Семья экс-мужа Седоковой начала сбор денег для перевозки тела в Латвию
Яниса Тимму похоронят в Риге, семья начала сбор денег на перевозку тела
Янис Тимма. Оложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/janis.timma
Прощание с бывшим мужем Анны Седоковой пройдёт в Латвии. Яниса Тимму похоронят в Риге, рассказала его сестра Лелде в социальных сетях. Более точную информацию с датой и временем сообщат позже.
«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой», — написала Лелде.
Чтобы доставить тело баскетболиста из Москвы в Латвию, семье необходимы деньги. Сбор организовал один из друзей Тиммы от имени матери Яниса. Сейчас у женщины данных средств для транспортировки нет.
Сестра Тиммы также успела поблагодарить тех, кто не остался равнодушен к этой трагедии. Лелде отметила всех, кто предлагал свою помощь и выразила им огромную благодарность.
Напоминаем, что в ночь с 16 на 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в Москве. За день до этого, свой 42-й день рождения отмечала Анна Седокова. Рядом с телом спортсмена был найден смартфон, на экране которого отображался номер певицы с просьбой ей перезвонить. После этой трагедии Седокова, находясь в слезах, призвала не беспокоить её семью, а затем она попала в больницу. Сообщалось, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал свою бывшую супругу угрозами суицида.