Семья экс-мужа Седоковой начала сбор денег для перевозки тела в Латвию

Прощание с бывшим мужем Анны Седоковой пройдёт в Латвии. Яниса Тимму похоронят в Риге, рассказала его сестра Лелде в социальных сетях. Более точную информацию с датой и временем сообщат позже.

«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой», — написала Лелде.

Чтобы доставить тело баскетболиста из Москвы в Латвию, семье необходимы деньги. Сбор организовал один из друзей Тиммы от имени матери Яниса. Сейчас у женщины данных средств для транспортировки нет.