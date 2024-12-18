Екатерина Гордон подключилась к травле Анны Седоковой из-за гибели Яниса Тиммы

Юрист, телеведущая и певица Екатерина Гордон отреагировала на трагическую гибель 32-летнего экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы, которого нашли мёртвым в одном из московских отелей в день рождения бывшей жены. Адвокат не преминула бросить камень в огород артистки, которую в Сети захейтили до нервного срыва за рассказы «‎о жизни в аду» из-за погибшего баскетболиста.

«Вот умер молодой парень Янис. Его недавние близкие сообщили, что «жили в аду», а не что-то о нём важное и светлое. В прежних интервью намекнули, что он мол денег в дом не несёт. Попросили не обсуждать его смерть, ссылаясь на сына малолетнего… Сына не Яниса, но к которому Янис, изгнанный из семьи, сильно был привязан. И удивительно, что смещены акценты. Что как будто и не важно, что рядом ходил глубоко несчастный человек», – пишет Гордон в Телеграм-канале.

Юрист заметила, что ей жаль именно Яниса, который умер так «нелепо и грустно». По её мнению, так жутко уходили из жизни и очень большие люди. Гордон вспомнила историю самоубийства поэта Владимира Маяковского, заметив, что у каждого есть по своей Лиле Брик, для которой он недостаточно богат или талантлив.