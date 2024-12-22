Не дала ни копейки: Друг Яниса Тиммы рассказал об обмане Седоковой

Деньги для транспортировки тела покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы на родину были собраны за счёт пожертвований. Об этом рассказал близкий друг спортсмена Мартиньш Лаува. По данным РИА «ФедералПресс» , певица Анна Седокова пока что не дала ни копейки на похороны бывшего мужа.

«Для семьи Яниса собранная сумма пожертвований и огромная поддержка были эмоционально важны, потому что это помогло им понять, что его всё еще любят в Латвии. <...> Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — подчеркнул Лаува в разговоре с журналистами.