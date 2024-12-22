Не дала ни копейки: Друг Яниса Тиммы рассказал об обмане Седоковой
РИА «ФедералПресс»: Седокова не дала денег на похороны бывшего мужа
Янис Тимма и Анна Седокова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only
Деньги для транспортировки тела покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы на родину были собраны за счёт пожертвований. Об этом рассказал близкий друг спортсмена Мартиньш Лаува. По данным РИА «ФедералПресс», певица Анна Седокова пока что не дала ни копейки на похороны бывшего мужа.
«Для семьи Яниса собранная сумма пожертвований и огромная поддержка были эмоционально важны, потому что это помогло им понять, что его всё еще любят в Латвии. <...> Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — подчеркнул Лаува в разговоре с журналистами.
Напомним, Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве 17 декабря. Позже семья баскетболиста начала сбор денег для перевозки его тела в Латвию. Им требовалось 45 тысяч евро (около 4,8 млн рублей). Изначально Анна Седокова взяла на себя финансовые расходы, обещав помочь с похоронами бывшего мужа. Однако звезда в тяжёлом состоянии угодила в больницу.