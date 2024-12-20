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20 декабря, 09:25

Появились новости о состоянии Седоковой, которую подкосил хейт после гибели бывшего

Представитель Анны Седоковой сообщил, что певица находится в тяжёлом состоянии

Янис Тимма и Анна Седокова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/psy.only

Янис Тимма и Анна Седокова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/psy.only

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова находится в тяжелом состоянии в больнице после трагической утраты — смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила агент артистки в интервью aif.ru.

«Анна находится под постоянным наблюдением врачей. Ее состояние серьезное, и она проведет в больнице как минимум неделю», — отметила собеседница издания.

Седокова взяла на себя финансовые расходы похорон экс-супруга Яниса Тиммы
Седокова взяла на себя финансовые расходы похорон экс-супруга Яниса Тиммы

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве. Всего за день до этого Анна Седокова отмечала свой день рождения. Рядом с телом спортсмена был найден смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После этой трагедии артистка, находясь в слезах, обратилась к людям с просьбой не беспокоить её семью. В тот же день Седокова попала в больницу с нервным срывом, вызванным новостями о смерти спортсмена. Певица опубликовала видео из клиники, на котором она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

Марина Фещенко
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