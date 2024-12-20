Появились новости о состоянии Седоковой, которую подкосил хейт после гибели бывшего

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова находится в тяжелом состоянии в больнице после трагической утраты — смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила агент артистки в интервью aif.ru.