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21 декабря, 11:04

Перед разводом Янис Тимма занял у Седоковой миллион рублей

Mash: Перед разводом Янис Тимма занял у Седоковой миллион для уплаты алиментов

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Перед расторжением брака с Анной Седоковой экс-баскетболист сборной Латвии Янис Тимма одолжил у неё миллион рублей. Одна из подруг певицы рассказала, что деньги ему нужны были для выплаты алиментов на сына. Об этом рассказывает Mash.

Сама Седокова сейчас находится в больнице под капельницей. По этой причине она не смогла прибыть в Следком для дачи показаний по делу о «Доведении до суицида». Также сообщается, что в последний раз Тимма и Седокова виделись за две с половиной недели до его гибели. В ходе встречи спортсмен просил певицу вернуться к нему.

По информации канала, Тимма в конце ноября жаловался на проблемы в финансовом плане и личной жизни. 1 декабря он набил тату с черепами на спине, которую многие сочли пророческой.

Единственный сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца, мама боится рассказать ему
Единственный сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца, мама боится рассказать ему

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого Анна Седокова справляла свой день рождения. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После трагического происшествия артистка, находясь в слезах, обратилась к общественности с просьбой не беспокоить её семью. Позже сообщили, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал её, угрожая покончить с жизнью. Представитель Седоковой позже сообщил, что певица находится в тяжёлом состоянии.

Николай Рюмин
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