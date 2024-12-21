Перед разводом Янис Тимма занял у Седоковой миллион рублей
Mash: Перед разводом Янис Тимма занял у Седоковой миллион для уплаты алиментов
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Перед расторжением брака с Анной Седоковой экс-баскетболист сборной Латвии Янис Тимма одолжил у неё миллион рублей. Одна из подруг певицы рассказала, что деньги ему нужны были для выплаты алиментов на сына. Об этом рассказывает Mash.
Сама Седокова сейчас находится в больнице под капельницей. По этой причине она не смогла прибыть в Следком для дачи показаний по делу о «Доведении до суицида». Также сообщается, что в последний раз Тимма и Седокова виделись за две с половиной недели до его гибели. В ходе встречи спортсмен просил певицу вернуться к нему.
По информации канала, Тимма в конце ноября жаловался на проблемы в финансовом плане и личной жизни. 1 декабря он набил тату с черепами на спине, которую многие сочли пророческой.
Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого Анна Седокова справляла свой день рождения. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После трагического происшествия артистка, находясь в слезах, обратилась к общественности с просьбой не беспокоить её семью. Позже сообщили, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал её, угрожая покончить с жизнью. Представитель Седоковой позже сообщил, что певица находится в тяжёлом состоянии.