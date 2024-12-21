Перед разводом Янис Тимма занял у Седоковой миллион рублей

Перед расторжением брака с Анной Седоковой экс-баскетболист сборной Латвии Янис Тимма одолжил у неё миллион рублей. Одна из подруг певицы рассказала, что деньги ему нужны были для выплаты алиментов на сына. Об этом рассказывает Mash .

Сама Седокова сейчас находится в больнице под капельницей. По этой причине она не смогла прибыть в Следком для дачи показаний по делу о «Доведении до суицида». Также сообщается, что в последний раз Тимма и Седокова виделись за две с половиной недели до его гибели. В ходе встречи спортсмен просил певицу вернуться к нему.