Перминова объявила о расставании с 64-летним олигархом Александром Лебедевым

Модель Лена Перминова внезапно поделилась в социальных сетях, что больше не вместе с 64-летним бизнесменом Александром Лебедевым. Банкир и его 38 летняя спутница никогда не регистрировали свои отношения официально, хотя у них четверо детей.

«Не хочется длинных речей. Иногда даже самые красивые истории завершаются. У нас осталось много доброго и хорошего. Главное — это наши замечательные четверо детей. Нельзя найти им лучшего отца. Только тепло и благодарность за всё. Теперь каждый из нас идет своей дорогой», — написала Лена, добавив, что больше не будет давать комментариев по этой теме.

Судя по реакции в соцсетях, новость шокировала многих, ведь пара воспитывала четверых детей и планировала пожениться. В 2020 году Александр сделал Лене предложение, но свадьбу они так и не устроили.