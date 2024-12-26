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25 декабря, 22:50

Перминова объявила о расставании с 64-летним олигархом Александром Лебедевым

Лена Перминова с олигархом Александром Лебедевым. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenaperminova

Лена Перминова с олигархом Александром Лебедевым. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenaperminova

Модель Лена Перминова внезапно поделилась в социальных сетях, что больше не вместе с 64-летним бизнесменом Александром Лебедевым. Банкир и его 38 летняя спутница никогда не регистрировали свои отношения официально, хотя у них четверо детей.

«Не хочется длинных речей. Иногда даже самые красивые истории завершаются. У нас осталось много доброго и хорошего. Главное — это наши замечательные четверо детей. Нельзя найти им лучшего отца. Только тепло и благодарность за всё. Теперь каждый из нас идет своей дорогой», — написала Лена, добавив, что больше не будет давать комментариев по этой теме.

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Судя по реакции в соцсетях, новость шокировала многих, ведь пара воспитывала четверых детей и планировала пожениться. В 2020 году Александр сделал Лене предложение, но свадьбу они так и не устроили.

Ранее стало известно, что бывшая спутница Павла Дурова, 25-летняя модель из Венгрии Диана Бако, стала матерью мальчика. Этой радостью она поделилась на своей странице в социальной сети.

Лия Мурадьян
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