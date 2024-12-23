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23 декабря, 13:21

Модель из Венгрии, которую бросил Дуров ради Вавиловой, родила сына

Бывшая девушка Павла Дурова Диана Бако родила сына

Венгерская модель Диана Бако. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianneprincesse

Венгерская модель Диана Бако. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianneprincesse

Экс-возлюбленная Павла Дурова, 25-летняя венгерская модель Диана Бако родила сына. Радостную новость она сообщила на странице в соцсети.

Модель поделилась радостной новостью с подписчиками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianneprincesse

Модель поделилась радостной новостью с подписчиками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianneprincesse

На страничке в запрещённой сети модель опубликовала фото малыша, лиц которого она прикрыла смайликом в виде голубого сердечка. Вокруг новорождённого стояли букеты с цветами и шарики.

Диана Бако является создательницей бренда стильных купальников, учится в Гарвардской медицинской школе. Она прославилась в 2015 году, когда заняла второе место на конкурсе «Мисс Юная Венгрия». В своих социальных сетях Диана делится моментами роскошной жизни, включая частные рейсы, элитные отели и дизайнерские наряды. Дуров оставил девушку ради Юлии Вавиловой.

Что известно про женщин Павла Дурова — кто они и сколько у миллиардера детей
Что известно про женщин Павла Дурова — кто они и сколько у миллиардера детей

Этим летом в медийное пространстве появилась Ирина Болгар, которая заявила, что родила Павлу Дурову троих детей. Она рассказала, что познакомилась с бизнесменом во время учёбы в Петербурге, брак они не оформляли, но все дети взяли отцовскую фамилию. Позже Болгар сообщила, что подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном.

Оксана Попова
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