41-летний холостяк Тимати намекнул на тайную свадьбу с копией Ирины Шейк
Рэпер Тимати намекнул, что женился на модели Валентине Ивановой
Рэпер Тимати и Валентина Иванова. Обложка © Коллаж Life.ru /VK / Тимати / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval
41-летний холостяк Тимати намекнул на тайную свадьбу с моделью Валентиной Ивановой. В своих социальных сетях рэпер выложил шуточное видео, подписав его: «Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены». Мимо фанатов не прошло слово «жена», поклонники заподозрили исполнителя в тайном бракосочетании с копией Ирины Шейк.
Тимати выложил сторис, которые породили слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial
Позже рэпер заявил, что просто дословно перевёл надпись на английском и выложил видео. В беседе с Super Тимати уточнил, что никаких знаков посылать не планировал. А на вопрос, когда он расстанется со статусом завидного холостяка, просто отшутился.
Ранее исполнитель удивил фанатов кардинальной сменой имиджа. Главным акцентом его нового образа стали густые, длинные усы чёрного цвета, которые явно не вписывались в привычный стиль рэпера. Раньше Тимати редко экспериментировал с внешностью, поэтому его выбор стал по-настоящему неожиданным. Но усы придают ему особую харизму и брутальность.