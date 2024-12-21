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21 декабря, 14:51

41-летний холостяк Тимати намекнул на тайную свадьбу с копией Ирины Шейк

Рэпер Тимати намекнул, что женился на модели Валентине Ивановой

Рэпер Тимати и Валентина Иванова. Обложка © Коллаж Life.ru /VK / Тимати / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

Рэпер Тимати и Валентина Иванова. Обложка © Коллаж Life.ru /VK / Тимати / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

41-летний холостяк Тимати намекнул на тайную свадьбу с моделью Валентиной Ивановой. В своих социальных сетях рэпер выложил шуточное видео, подписав его: «Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены». Мимо фанатов не прошло слово «жена», поклонники заподозрили исполнителя в тайном бракосочетании с копией Ирины Шейк.

Тимати выложил сторис, которые породили слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Тимати выложил сторис, которые породили слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Позже рэпер заявил, что просто дословно перевёл надпись на английском и выложил видео. В беседе с Super Тимати уточнил, что никаких знаков посылать не планировал. А на вопрос, когда он расстанется со статусом завидного холостяка, просто отшутился.

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Ранее исполнитель удивил фанатов кардинальной сменой имиджа. Главным акцентом его нового образа стали густые, длинные усы чёрного цвета, которые явно не вписывались в привычный стиль рэпера. Раньше Тимати редко экспериментировал с внешностью, поэтому его выбор стал по-настоящему неожиданным. Но усы придают ему особую харизму и брутальность.

Алена Пенчугина
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