41-летний холостяк Тимати намекнул на тайную свадьбу с копией Ирины Шейк

41-летний холостяк Тимати намекнул на тайную свадьбу с моделью Валентиной Ивановой. В своих социальных сетях рэпер выложил шуточное видео, подписав его: «Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены». Мимо фанатов не прошло слово «жена», поклонники заподозрили исполнителя в тайном бракосочетании с копией Ирины Шейк.

Тимати выложил сторис, которые породили слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Позже рэпер заявил, что просто дословно перевёл надпись на английском и выложил видео. В беседе с Super Тимати уточнил, что никаких знаков посылать не планировал. А на вопрос, когда он расстанется со статусом завидного холостяка, просто отшутился.