Галкин* показал фото Пугачёвой и дочки Лизы в Израиле у новогодней ёлки

Иноагент Максим Галкин* разместил в соцсетях фотографию, где Алла Пугачёва запечатлена с дочерью Лизой рядом с новогодней ёлкой в Израиле.

На кадре Алла и Лиза одеты в яркие новогодние свитера, клетчатые брюки и милые шапки, что придаёт им схожесть и создаёт тёплую атмосферу снимка. Певице 75 лет, её дочке — 11, на фотографии обе смеются и обнимаются. Нарядно украшенная игрушками ёлка добавляет сцене праздничности.

В сообщении Галкин* поздравил подписчиков на иврите, передав пожелания весёлой Хануки. Семья уже принялась отмечать зимние праздники, соединяя разные обычаи.

До этого Максим Галкин* резко поднял стоимость своего выступления на новогодних корпоративах, увеличив цену с 80 до 150 тысяч евро. Он уточнил, что в своих выступлениях не будет касаться политических тем, и эта стоимость актуальна для клиентов из России.