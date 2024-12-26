Галкин* показал фото Пугачёвой и дочки Лизы в Израиле у новогодней ёлки
Алла Пугачёва и дочь Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Иноагент Максим Галкин* разместил в соцсетях фотографию, где Алла Пугачёва запечатлена с дочерью Лизой рядом с новогодней ёлкой в Израиле.
На кадре Алла и Лиза одеты в яркие новогодние свитера, клетчатые брюки и милые шапки, что придаёт им схожесть и создаёт тёплую атмосферу снимка. Певице 75 лет, её дочке — 11, на фотографии обе смеются и обнимаются. Нарядно украшенная игрушками ёлка добавляет сцене праздничности.
В сообщении Галкин* поздравил подписчиков на иврите, передав пожелания весёлой Хануки. Семья уже принялась отмечать зимние праздники, соединяя разные обычаи.
До этого Максим Галкин* резко поднял стоимость своего выступления на новогодних корпоративах, увеличив цену с 80 до 150 тысяч евро. Он уточнил, что в своих выступлениях не будет касаться политических тем, и эта стоимость актуальна для клиентов из России.
* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.