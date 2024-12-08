Галкин* вдвое задрал ценник для россиян на новогодний корпоратив, зато обещает не шутить о политике

Юморист Максим Галкин* вдвое поднял ценник на свой новогодний корпоратив, в котором не будет шуток о политике. Стоимость увеличилась с 80 до 150 тысяч евро. При этом данная цена действует именно для россиян, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, комик-иноагент очень старается найти заказы на новогоднюю ночь, но пока получается не очень. В предпраздничном азарте он решил заработать по максимуму затребовал за корпоратив без шуток о политике 150 тысяч евро (порядка 15 675 000 рублей) — это цена для заказчиков из России. В стоимость входит программа на русском языке и отсутствие провокаций. К слову, недавно Галкин* был ведущим на свадьбе богатой жительницы Украины, где говорил на ломаном украинском и взял за это 100 тысяч евро. А после этого у него было выступление в Нью-Йорке, где юморист рассказывал зрителям, какой он одессит, но особого впечатления этим не произвёл.

Менеджмент артиста в последнее время не ставит большого количества условий по выступлениям — лишь бы с гонораром не было проблем и Галкин* мог свободно прилететь к месту проведения мероприятия. В райдере всё то же, что и раньше: 18-летний виски Macallan (одна бутылка), фрукты, нарезки, охрана по специальному соглашению с директором комика, а также снятый в пятизвёздочном отеле номер. Сценарий выступления обсуждается с заказчиком.

Ранее Life.ru писал, что Галкина* и его жену Аллу Пугачёву сфотографировали во время прогулки на набережной Молос в кипрском Лимассоле. Очевидцы отмечали, что у певицы был очень измотанный вид и она пыталась скрыть лицо под кепкой от нежеланного внимания.