Истощавшую Аллу Пугачёву заметили прогуливающейся с Галкиным* на Кипре

В Сети появился снимок, запечатлевший прогулку Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* на набережной Молос в Лимассоле. Певица была одета в белоснежный спортивный костюм, кроссовки и кепку, скрывавшую лицо, что, по словам очевидцев, выглядело попыткой избежать лишнего внимания.

Местные жители обратили внимание на уставший вид артистки. Она выглядела осунувшейся и сутулилась, что стало поводом для слухов о её здоровье. Сообщается, что Пугачёва редко выходит на улицу, опасаясь нежелательных встреч с проживающими на Кипре россиянами.

Галкин*, в свою очередь, большую часть времени проводит в разъездах, выступая с гастролями по всему миру.

Тем временем стало известно, что внук Пугачёвой начал гастролировать в США на фоне убыточного бизнеса в РФ. Перед Новым годом Никита начал выступать в ночных клубах и барах Штатов с каверами на известные российские хиты 2000-х.