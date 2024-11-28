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28 ноября, 18:34

Истощавшую Аллу Пугачёву заметили прогуливающейся с Галкиным* на Кипре

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* заметили на набережной в Лимассоле

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* заметили во время прогулки на набережной в Лимассоле. Обложка © Telegram / skuky.net

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* заметили во время прогулки на набережной в Лимассоле. Обложка © Telegram / skuky.net

В Сети появился снимок, запечатлевший прогулку Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* на набережной Молос в Лимассоле. Певица была одета в белоснежный спортивный костюм, кроссовки и кепку, скрывавшую лицо, что, по словам очевидцев, выглядело попыткой избежать лишнего внимания.

Местные жители обратили внимание на уставший вид артистки. Она выглядела осунувшейся и сутулилась, что стало поводом для слухов о её здоровье. Сообщается, что Пугачёва редко выходит на улицу, опасаясь нежелательных встреч с проживающими на Кипре россиянами.

Галкин*, в свою очередь, большую часть времени проводит в разъездах, выступая с гастролями по всему миру.

Внук Пугачёвой «‎забыл» сообщить семье Парастаева о гастролях по США с хитом «На заре‎»
Внук Пугачёвой «‎забыл» сообщить семье Парастаева о гастролях по США с хитом «На заре‎»

Тем временем стало известно, что внук Пугачёвой начал гастролировать в США на фоне убыточного бизнеса в РФ. Перед Новым годом Никита начал выступать в ночных клубах и барах Штатов с каверами на известные российские хиты 2000-х.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

Анатолий Цейко
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