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24 ноября, 06:02

Перепел без спроса: Внук Пугачёвой разозлил семью Парастаева гастролями по США с хитом «На заре‎»

Вдова Парастаева недовольна, что Пресняков без разрешения поёт «На заре‎» в США

Никита Пресняков. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Никита Пресняков. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Семья умершего автора легендарной песни «На заре» Олега Парастаева недовольна, что певец Никита Пресняков без разрешения исполняет её в ночных клубах в США. Внук Аллы Пугачёвой не согласовал кавер с правообладателями, пишет SHOT.

После смерти клавишника все права на композицию рок-группы «Альянс» перешли супруге Парастаева Ирине. Она заявила SHOT, что близкие музыканта всегда рады, когда «На заре» перепевают, но до этого артистам следует с его семьёй. По её словам, родственники удивились, когда увидели, что Никита Пресняков зарабатывает на их нетленке в США.

«Мы приветствуем переработку и исполнение «На заре». Так сохраняется и живёт память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — прокомментировала ситуацию Ирина Парастаева.

Ранее Life.ru узнал, что Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях российских артистов в США. Внук Пугачёвой исполняет в клубах каверы на известные российские хиты 2000-х. Среди них «Люби меня люби» «Отпетых мошенников», «На заре» «Альянса».

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Андрей Бражников
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