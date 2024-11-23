«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 12:55

Никита Пресняков начал гастролировать в США на фоне убыточного бизнеса в РФ

Никита Пресняков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Никита Пресняков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях российских артистов в США. Внук Пугачёвой вернулся к музыке на фоне убыточного бизнеса в России. Перед Новым годом Никита начал гастролировать по Штатам, выступает в ночных клубах и барах.

Как выяснил SHOT, он поёт каверы на известные российские хиты 2000-х. Среди них «Люби меня люби» «Отпетых мошенников», «На заре» «Альянса», «Прогулка» Земфиры* и т.д.

Вчера сын Орбакайте выступил в Нью-Йорке, сегодня у него концерт в Маями. Билеты на его выступления стоят от 55 (около 6 тысяч рублей) до 550 долларов (около 60 тысяч рублей) .

Бизнес Никиты Преснякова в РФ ушёл в минус на миллион рублей
Бизнес Никиты Преснякова в РФ ушёл в минус на миллион рублей

А ранее Life.ru писал, что суд взыскал с Никиты Преснякова долги по ЖКХ в его московской квартире. При этом не уточняется, какую именно сумму должен выплатить внук Аллы Пугачёвой.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Никита Пресняков
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar