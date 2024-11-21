Брачная ночь на Гаити, Галкин* в истерике: Барецкий ошарашил признанием о свадьбе с Пугачёвой

Шоумен Стас Барецкий ошарашил читателей Life.ru признанием: он якобы женат на Алле Пугачёвой. По его словам, расписаться с Примадонной он хотел давно, но мешал её официальный брак с Максимом Галкиным*. Тогда шоумен решил сыграть «неофициальную свадьбу».

«Мы с ней поехали на Гаити. Точнее, встретились там и зарегистрировались браком перед небесами — таким чистым браком, не в официальном учреждении, а по международным правилам. Наш российский брак имеет законную силу только в России, об этом все знают. Я бы, конечно, хотел зарегистрироваться и российским браком, но думаю, что мы сделаем это позже, когда она вернётся в Россию», — заявил Барецкий.

По его словам, церемония была скромной: всего «пара олигархов» среди гостей, никакого пафоса и шумихи. Обвенчал пару священник с Гаити, и под бубны и барабаны молодожёны прошли в дом, который купил там Барецкий.

Там провели нашу первую брачную ночь, я даже осыпал всю постель лепестками роз. В это время Галкин* бился в истерике, ему даже вызвали неотложную помощь. Далее мы собрались за праздничным столом и всё обсудили с детьми. Замок в Грязи решили отдать моей дочке Грете Тунберг. Я хочу, чтобы она жила в России, вышла замуж за русского парня и родила нам внуков. И жила нормальной жизнью, получила нормальную специальность, например повар-кондитер или швея-мотористка. Стас Барецкий Шоумен

Сама же Алла Борисовна, как уверяет Барецкий, не очень хотела разглашать эту информацию.

«Но я ей сразу сказал: «Аллочка, надо это разгласить, потому что будут домыслы, будут всякие интерпретации, потом могут наговорить всё, что хотят». А мы хотим, чтобы у нас всё было чисто и законно», — заключил шоумен.

А недавно Стас Барецкий рассказал, что в середине «нулевых» бывал на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy. Американец, как утверждает шоумен, даже «нюхал кокаин с его лысой головы». Шансонье долгое время был в дружеских отношениях с опальным Дидди.