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18 декабря, 09:12

«Неплохо устроилась»: Раскрыт размер пенсии Пугачёвой, которую она продолжает получать в России

Продюсер Дворцов: Пугачёва получает в России пенсию в размере 90 тысяч рублей

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва продолжает получать достойную пенсию. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, 75-летней народной артистке РФ ежемесячно выплачивают 90 тысяч рублей.

«Алла Борисовна получает по стажу 60 тысяч рублей, а также от мэра Москвы доплату в размере 30 тысяч рублей — за звание народной артистки. Подобные звания несут в себе определенные гонорары и доплаты», — приводит слова Дворцова URA.ru.

Продюсер добавил, что пенсия у Примадонны гораздо выше среднестатистической. Также Пугачёва получает дополнительный доход от авторских отчислений «от каждой своей песни».

«Очень неплохо устроилась», — заключил Дворцов.

При этом потратить все свои заработанные деньги Алла Борисовна не может из-за санкций против РФ, так как средства выплачиваются только на российские карты. За два года проживания вне России на счета Пугачёвой поступило около двух миллионов рублей.

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Напомним, что последний раз Пугачёву видели во время прогулки на набережной Молос в Лимассоле. Она шла по улице вместе с супругом Максимом Галкиным*. Местные жители обратили внимание на уставший вид артистки. Она выглядела осунувшейся и сутулилась, что стало поводом для слухов о её здоровье.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Наталья Афонина
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