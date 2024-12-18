«Неплохо устроилась»: Раскрыт размер пенсии Пугачёвой, которую она продолжает получать в России

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва продолжает получать достойную пенсию. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, 75-летней народной артистке РФ ежемесячно выплачивают 90 тысяч рублей.

«Алла Борисовна получает по стажу 60 тысяч рублей, а также от мэра Москвы доплату в размере 30 тысяч рублей — за звание народной артистки. Подобные звания несут в себе определенные гонорары и доплаты», — приводит слова Дворцова URA.ru.

Продюсер добавил, что пенсия у Примадонны гораздо выше среднестатистической. Также Пугачёва получает дополнительный доход от авторских отчислений «от каждой своей песни».

«Очень неплохо устроилась», — заключил Дворцов.

При этом потратить все свои заработанные деньги Алла Борисовна не может из-за санкций против РФ, так как средства выплачиваются только на российские карты. За два года проживания вне России на счета Пугачёвой поступило около двух миллионов рублей.

Напомним, что последний раз Пугачёву видели во время прогулки на набережной Молос в Лимассоле. Она шла по улице вместе с супругом Максимом Галкиным*. Местные жители обратили внимание на уставший вид артистки. Она выглядела осунувшейся и сутулилась, что стало поводом для слухов о её здоровье.