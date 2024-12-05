«Старческая походка»: Хирург указала на нездоровый вид Аллы Пугачёвой
Хирург Байрамукова заявила, что Алла Пугачёва скрывает проблемы со здоровьем
Алла Пугачёва в кругу семьи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
В интернете появилось новое фото Аллы Пугачёвой, на котором певица запечатлена в кругу семьи. Многие поклонники обратили внимание на то, что Примадонна выглядит значительно моложе своего возраста. Некоторые даже пошутили, что скоро Кристина Орбакайте будет казаться старше её. В беседе с порталом «Страсти» Мадина Байрамукова, известный пластический хирург, высказала своё мнение о том, что внешность знаменитости не соответствует её возрасту.
Тем не менее хирург замечает, что несмотря на внешний вид её здоровье возможно не в таком хорошем состоянии, как это может показаться при первом взгляде на фотографии. Это вызывает определённые опасения.
«На самом деле при внимательном изучении фото Пугачевой заметно, что у неё очень нездоровый вид. Я не беру сейчас во внимание снимки, которые она и её близкие выкладывают в соцсети, а речь идёт о фото- и видеорепортажах папарацци. У Примадонны видны явные проблемы с суставами, старческая походка и заторможенные движения. Поскольку я врач, а не только косметолог, я явно вижу эти проблемы. Ей сейчас не до преображений», — отметила Байрамукова.
Хирург полагает, что Алла Пугачёва, вероятно, сделала подтяжку лица около полутора лет назад. Она объясняет улучшение внешности тем, что результаты пластической операции со временем становятся более заметными и выразительными, создавая видимость молодости. По её словам, процесс восстановления лица после такого вмешательства продолжается и может занять длительное время.
Кроме того, Байрамукова обратила внимание на глубокие морщины вокруг глаз Примадонны. Она считает, что эти морщины портят её и делают артистку старше. Несмотря на общий уход и хирургические вмешательства, такие детали всё равно выдают возраст и мешают создать идеальный образ молодой женщины.
Ранее стало известно о пяти знаменитостях, которые в молодом возрасте решились на пластическую операцию. Эти звёзды не боятся сложных операций, ведь ради красоты и хороших фото они готовы на всё.