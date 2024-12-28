Телепрограмма на Новый год: что покажут россиянам 31 декабря Телеканалы уже готовят праздничную программу на 31 декабря 2024 года. Что покажут в новогоднюю ночь, что будут показывать на Первом канале в Новый год, кто из артистов появится в эфире на ТВ, рассказывает Life.ru. 28 декабря, 07:00 Программа на Новый год: Первый канал, «Россия-1» и другие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bayhu19

В новогоднюю ночь 31 декабря на всех телеканалах России начнётся традиционный марафон праздничных программ, концертов и фильмов. Это та ночь, когда даже самые заядлые противники телевизора не могут устоять перед магией голубого экрана. Специально для вас мы собрали всё самое интересное, чтобы вы не теряли время на бесконечное переключение каналов.

Что покажут 31 декабря по телевизору

Программа передач на Новый год 2025. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Главное правило новогоднего ТВ — чтобы всем было весело и никто не скучал. Судя по всему, у телевизионщиков это получилось! Новогодний эфир обещает праздник на любой вкус: на Первом канале — юбилейное шоу с Лепсом и Shaman, на «России-1» — традиционный «Голубой огонёк» с Басковым и Малаховым. Для тех, кто ищет лёгкий юмор, СТС готовит марафон «Уральских пельменей», а ТНТ — смелую пародию на классику. Не забудьте включить НТВ — там и загадочные маски, и уютный квартирник с Маргулисом. Подробнее обо всём читайте ниже!

Что покажут по Первому каналу в новогоднюю ночь

Что покажут на Первом канале 31 декабря. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Если вы планируете провести Новый год с уютом и проверенной классикой, Первый канал точно не разочарует. Здесь каждый найдёт что-то для себя — от масштабного шоу с топовыми артистами до любимых фильмов на все времена.

«Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе»

Первый канал делает ставку на проверенные временем форматы. Встречайте юбилейное шоу с участием Григория Лепса, Димы Билана, Shaman и группы «Руки вверх!». Оживят атмосферу ведущие: Юлия Барановская, Лариса Гузеева, Александр Гордон и Дмитрий Борисов. Концерт начнётся ещё до боя курантов и продолжится после.

Классика после полуночи

Что покажут на ТВ в Новый год. Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

После праздничного шоу зрителей ждут любимые фильмы, которые так и пахнут детством и мандаринами. Конкретный список пока держат в секрете, но, не сомневайтесь, без «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы» не обойдётся.

Что покажут на «России-1» в новогоднюю ночь

Программа на «России-1»: новогодний эфир. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Если вы любите атмосферу праздника с нотками ностальгии, то «Россия-1» станет вашим идеальным выбором в эту новогоднюю ночь 2025. Здесь традиционно соберутся лучшие артисты страны, чтобы порадовать зрителей песнями, шутками и настоящим волшебством.

«Голубой огонёк»

Телевизионная традиция, которая началась ещё в СССР, продолжает радовать зрителей. В этом году шоу украсит компания звёзд: Валерия, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили и многие другие. За праздничным столом и в эфире будут блистать Андрей Малахов и Николай Басков.

«Песня года – 2025»

Что покажут на ТВ в Новый год. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Уже 1 января на «России-1» стартует грандиозное музыкальное шоу с хитами уходящего года. Выступят топовые артисты, а авторы лучших песен получат награды. Настоящий подарок для тех, кто не планирует вылезать из-под одеяла весь первый день нового года.

Новогодняя телепрограмма СТС 31 декабря

Шоу и концерты на Новый год 2025. Кадр из фильма «Папины дочки», режиссёр Дмитрий Грибанов, сценаристы Аслан Гугкаев, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко / Kinopoisk

Если ваш выбор — лёгкий юмор и море позитива, то СТС не подведёт. Здесь найдётся что-то, что заставит улыбнуться каждого с утренних эфиров до позднего вечера.

Шоу «Уральские пельмени»

СТС на Новый год — это синоним юмора. С утра и до позднего вечера зрителей ждут лучшие выпуски «Уральских пельменей», чтобы поднять настроение даже самым серьёзным.

Сюрпризы новогодних каникул

На январские праздники СТС обещает новый сезон «Папиных дочек». Пора узнать, чем живёт семья Васнецовых после всех этих лет.

Что покажут на НТВ в новогоднюю ночь

Все звёзды российского телевидения в новогоднюю ночь. Фото © VK / Маска

НТВ снова порадует зрителей яркой и необычной программой. Для тех, кто любит интригу, веселье и немного домашнего уюта, этот канал станет отличным выбором.

«Новогодняя маска»

Любимое шоу в новом формате. Победители прошлых сезонов встретятся с новыми участниками, а зрителей ждут сюрпризы в виде масок: Зимняя Сказка, Королевская Змея, Новогодняя Звезда и Салат Оливье. Необычно? Очень даже!

«Квартирник у Маргулиса»

После полуночи НТВ окутает атмосферой домашнего праздника с песнями под гитару. Вечер украсят Дмитрий Маликов, группа The Hatters, Лариса Долина и Александр Шоуа.

Новогодняя телепрограмма ТНТ 31 декабря

Что покажут на ТВ в Новый год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

ТНТ — это канал, который всегда умеет удивлять. Здесь вы найдёте смелые пародии, острый юмор и яркие шоу, которые не дадут скучать в новогоднюю ночь.

«Небриллиантовая рука»

ТНТ продолжает экспериментировать с ремейками. В этот раз культовая комедия Леонида Гайдая предстанет в новом обличье. Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Регина Тодоренко — не пропустите этот сатирический взгляд на современность.

Comedy Club

Юмор — визитная карточка ТНТ. Праздничный выпуск шоу наполнен звёздами и весёлыми конкурсами. А после полуночи начинаются классические выпуски для тех, кто хочет смеяться до самого утра.

Возвращение Аллы Пугачёвой и других звёзд в телеэфир

Телевизионные экраны в этом году могут удивить, а кое-какие звёзды, казалось бы, уже ушедшие в тень, готовы вернуться. Кто именно появится в праздничных шоу и какие сюрпризы готовят каналы — рассказываем. Есть слухи, что Пугачёва может появиться в одном из шоу, но пока никаких подтверждений. Кто знает, Новый год — время чудес!

Запрещённые артисты и неожиданные гости

Алла Пугачёва, Киркоров и Басков в новогоднем эфире. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Появятся ли в эфире те, кого долгое время избегали? После прошлогодней «голой вечеринки» некоторые звёзды едва не оказались в «отмене», но за год успели реабилитироваться. Например, Филипп Киркоров, которому прилетело больше всех, теперь снова на коне: его можно увидеть практически везде — и с новой силой. Дима Билан, который в прошлом году тоже чуть не лишился всех регалий, также возвращается в эфир.

Программа телепередач на 31 декабря

Телепередачи на Новый год 2025: полный список.

Что смотреть по телевизору в новогоднюю ночь.

Каким бы ни был ваш выбор, Новый год с телевизором обещает быть ярким. Пусть он наполнит ваш дом смехом, музыкой и атмосферой праздника! Не забудьте подготовить мандарины и шампанское. Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.

Авторы Любовь Свободная