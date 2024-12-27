Где проводит новогоднюю ночь Дед Мороз Каждый хоть раз задумывался над тем, как проводит праздничную ночь российский Дед Мороз. Ведь у него наверняка есть своя обширная программа праздника. 26 декабря, 21:19 Где на самом деле проводит Новый год настоящий Дед Мороз. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / cad_wizard, sergo1972

На Западе и дети, и взрослые прекрасно знают о том, где находится в новогоднюю ночь Санта-Клаус. О его передвижении докладывают астрономы самых крупных обсерваторий, начиная с Гринвичской в Лондоне и заканчивая обсерваторией на Канарах. За передвижениями Санты следят даже диспетчеры, наблюдающие за полётами гражданской авиации. У саней Санты есть даже собственный транспондер — устройство, которое позволяет его отслеживать. Полёт западного волшебника проходит на заданной высоте 18 тысяч километров со скоростью 2,5 тысячи километров в час. В католическое Рождество он начинает своё путешествие на оленьей упряжке с Северного полюса — и облетает весь мир. При этом в Россию он, как правило, не залетает, ведь у нас есть свой зимний хозяин — российский Дед Мороз, о времяпровождении которого в праздник Нового года известно гораздо меньше. Что же делает наш российский Дед Мороз в ночь, «когда часы двенадцать бьют»? Неужели сидит дома?

Дед Мороз в новогоднюю ночь находится в Великом Устюге

Есть версия, что праздник Дед Мороз проводит дома. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

По официальной версии, Дед Мороз в новогоднюю ночь действительно сидит дома — в резиденции в Великом Устюге. У него даже есть официальное расписание. По нему он встретит первых гостей 1 января 2025 года в своей основной резиденции — в Великом Устюге — уже в 11:00. Новогоднюю ночь он тоже проведёт с гостями — празднование начинается в десять вечера и заканчивается в два часа ночи.

Дед Мороз встречает Новый год в путешествии

Возможно, Дед Мороз путешествует по России. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Но у нас есть основания думать, что гостей будет развлекать волшебный двойник Деда Мороза, а сам Дедушка наверняка не отказывает себе в удовольствии встретить Новый год так, как это происходит в сказках. В эту ночь он, как и положено Морозу-воеводе, будет обходить свои владения и наводить в них порядок. И недаром в праздничную ночь во многих регионах России ждут сильную стужу. По предварительным прогнозам, на Чукотке и в Норильске будет ниже -32 ℃, в Якутске -44 ℃, в Прибайкалье -22 ℃, на Алтае -15 ℃, в Тюмени и Омске -18 ℃. Значит, в Новый год Дед Мороз будет путешествовать именно по этим регионам России.

Дед Мороз всю ночь раздаёт подарки

Главная обязанность Деда Мороза — не оставить детей без подарков! Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

А вот в Санкт-Петербурге и Москве в эту ночь будет довольно тепло. Синоптики обещают около 0 ℃. Но дети не останутся без подарков и здесь! Потому что главная обязанность Деда Мороза — это не развлечение гостей в новогоднюю ночь и не замораживание рек на огромных просторах Сибири. Главная обязанность российского Деда Мороза — в праздничную ночь положить подарки под ёлочку всем без исключения детям России. А это значит, что в новогоднюю ночь он успевает не только навести шороху на необъятных просторах нашей страны, но и посетить каждого ребёнка! Сложная задача, ничего не скажешь. Зато под каждой ёлочкой 1 января маленьких граждан России ждут новогодние сюрпризы.

Дед Мороз в Новый год отдыхает

Скорее всего, праздники Дед Мороз встречает в кругу семьи. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Удивительно, как это Дед Мороз всё успевает. Не иначе, использует принцип квантовой суперпозиции. Он и тут и там. И в резиденции, и на Северном полюсе, и даже в Лапландии. У него одних резиденций по стране — больше двадцати! И везде его на Новый год видят! Волшебство, не иначе. А потому есть версия, что в Новый год настоящий и истинный Дед Мороз не выходит к людям, делегируя обязанности своим помощникам. А сам в это время просто отдыхает, встречая праздник не с людьми, а в диком лесу, у костра, в окружении лесных зверей и ближайшей родни: прекрасной жены Вьюги Бурьевны, сурового сына Студенца, невестки Моржаны и любимой внучки Снегурочки. В общем, проводит праздник так же, как и все мы, обычные люди. Поди, ещё и шашлыки жарит. И его можно понять: работы у него зимой много, территория большая, надо иногда и расслабиться.

Авторы Майя Новик