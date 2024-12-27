4 главных совета по уходу за живой ёлочкой, чтобы она прослужила вам как можно дольше

Вы уже представили, как запах хвои наполняет дом уютом, а игрушки переливаются на ветках новогоднего дерева? Чтобы сказка длилась дольше, важно правильно позаботиться о ёлочке. Мы собрали несколько простых, но работающих советов, которые помогут сохранить её свежесть на долгие дни.

1. Выбираем ёлку правильно

Как выбрать живую ёлку. Фото © ТАСС / Zuma

Покупка ёлки — это как свидание: важно, чтобы она сразу впечатлила. Мы уже писали подробный гайд, как выбрать лучшее хвойное, но напомним основы. Потрясите дерево, чтобы проверить, насколько легко опадают иголки. Если под ногами появляется зелёный ковёр, ищите дальше. Если хотите, чтобы дерево радовало вас особенно долго, выбирайте сосну или пихту, делится с Life.ru флорист Александр Поляшов.

Самое простое, как продлить стояние живой ёлки, это выбрать пихту, сосну, тую, кипарис — любое хвойное растение. Хвойники любят влагу, поэтому их нужно как можно больше поливать и опрыскивать. Это очень важно. При выборе смотрите, чтобы кончики не были подсушенными. Они должны быть живыми, зелёными и наполненными жизнью. Александр Поляшов Флорист, преподаватель

2. Держите подальше от батарей

Уход за ёлкой в квартире. Фото © Freepik / ArthurHidden

Ёлки и батареи — злейшие враги. Жара от радиаторов иссушит хвою быстрее, чем вы успеете сказать «с Новым годом». Найдите место вдали от источников тепла, желательно в хорошо проветриваемой комнате. Чем прохладнее и влажнее будет в зоне ёлки, тем дольше она простоит.

3. Полив и опрыскивание — два главных ритуала

Советы по продлению жизни ёлки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IRINA CHETVERIKOVA

Дерево пьёт воду, словно марафонец после финиша. Заполните подставку водой и проверяйте её уровень ежедневно. Удивительно, но ёлка способна выпить до двух литров воды в сутки! А ещё опрыскивайте ветки из пульверизатора. Хвоя обожает влагу, а вот сухость — её главный враг. Если есть возможность, используйте увлажнитель воздуха — это создаст идеальные условия для хвойного дерева, делится Александр Поляшов.

4. Новогодняя атмосфера без ущерба природе

Почему ёлка осыпается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iz_zi

Не хотите покупать целое дерево? Есть решение: загляните в цветочный магазин и соберите композицию из веток пихты, сосны, туи или кипариса. Они не только создадут праздничный аромат, но и позволят насладиться атмосферой Нового года без лишних забот. Отличный лайфхак для тех, кто хочет немного хвойной магии дома.