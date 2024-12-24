Обратить внимание на ствол или верхушку? Подробный гид Life.ru, как выбрать лучшую живую ёлку

Преимущества живой новогодней ели очевидны для всех: она отлично пахнет, красиво выглядит и создаёт настоящую атмосферу праздника. Живая ёлка придаёт празднику такое очарование, какого никогда не добиться, украсив дом искусственным деревом. Но в выборе ели, как и в любом другом деле, есть свои нюансы. Существует несколько правил, которых стоит придерживаться при выборе дерева на Новый год, и сейчас мы о них расскажем.

Ель, сосна, пихта — что вам нужно?

Ель — это наиболее популярный выбор на Новый год, но сосна многим нравится благодаря тому, что дольше не осыпается. Пихта не осыпается минимум два месяца, но не даёт хвойного запаха. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Искусственная ёлка не подходит — это мы уже поняли. Но для начала неплохо бы определиться, какое именно дерево вам нужно. Ель — самый традиционный вариант, но популярны также сосна и пихта. Сосна хороша тем, что аккуратно выглядит и лучше, чем ель, переносит комнатные температуры. Кроме того, сосна способна не осыпаться примерно месяц. Дольше всего в помещении простоит пихта, но есть нюанс: она не имеет хвойного запаха, из-за которого вам и понадобилось живое новогоднее дерево. Плюс пихта — выбор богатых, обычно на Новый год это дерево украшает рестораны и банкетные залы. Всё дело в её высокой стоимости: эти растения, способные жить 400 лет, очень прихотливы, просто так пихту не вырастить, поэтому её цена на конечном рынке растёт.

Как выбрать ёлку на Новый год?

Выбирая на базаре живую ёлку, обратите внимание на её хвою: она должна быть равномерной по цвету. Фото © Freepik / сенивпетро

Как выбрать живую ёлку? На самом деле просто. Обратите внимание на несколько вещей. Во-первых, хвоя: у идеальной новогодней ели она обладает равномерным тёмно-зелёным цветом. Если на дереве встречаются жёлтые иголки, откажитесь от покупки: оно пересушено и вскоре осыпется. Во-вторых, диаметр ствола: у новогоднего дерева ростом полтора метра ствол должен быть не менее 6 сантиметров толщиной. В-третьих, оторвите от ели или сосны пару иголок и разотрите в руках — в идеале дерево должно очень сильно пахнуть хвоей. Кроме того, советуем слегка потрясти ель или постучать срубом о какую-нибудь поверхность: если хвоя начала осыпаться, это не ваш выбор. И наконец, попробуйте согнуть ветки: у хорошего дерева они должны быть мягкими и эластичными. Если ветки сухие и ломкие, ель, опять же, пересушена.

Когда покупать живую ёлку?

Лучшее время для покупки ели — за пять или шесть дней до праздника. Фото © Freepik / тексомолика

Идеальное время для покупки живой ёлки — за пять или шесть дней до 31 декабря. Если купить дерево раньше, велик шанс того, что хвойное начнёт осыпаться уже в канун праздника. Если купить позже, на базаре останутся только худшие из худших — в итоге ель тоже будет осыпаться, не дожидаясь Нового года. Выбрать ёлку для дома лучше всего получится именно в период с 25 по 27 декабря. В случае сосны или пихты правила не такие строгие: можно купить новогоднее дерево пораньше. Кроме того, если вас интересуют совсем молодые ёлочки, можно найти варианты, которые продаются в горшках. Это, наверное, лучший выбор: такое дерево остаётся живым, не желтеет и не осыпается, а летом его можно вернуть на природу, высадив на даче или в лесу.

Живое новогоднее дерево: как за ним ухаживать?

Не украшайте ель сразу: ей надо привыкнуть к температурному режиму вашей квартиры. Используйте специальные составы, чтобы сохранить ель свежей надолго. Фото © Freepik / racool_studio

Мы уже разобрались в том, как выбрать живую ёлку, теперь пора узнать, как за ней ухаживать. Для начала дайте ели или сосне немного отдохнуть и адаптироваться к комнатной температуре. При этом лучше где-то денёк подержать дерево на балконе: так оно не пострадает от резкой смены температур. Через пару дней, когда веточки расправятся, ель можно ставить в комнату. Но не забудьте в этот момент сделать новый срез на стволе: предыдущий мог засохнуть, а для сохранения свежести дереву нужно много воды. Именно для того, чтобы ель не осыпалась раньше времени, нужно поставить её в воду и обновлять ту раз в три-четыре дня.

Наконец, вы можете купить специальное средство для обработки хвойных: оно производится из древесных масел и позволяет живой ели сохранять влагу, герметизируя её поверхность. Питательные смеси для подкормки растений тоже подойдут: с ними ваше дерево сохранит презентабельный вид как минимум до старого Нового года. И последнее, но не менее важное — на живую ёлку не стоит вешать тяжёлые игрушки! Законы физики возьмут своё, и дерево сильно пострадает от механических повреждений.