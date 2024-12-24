Русский язык стал седьмым по распространённости среди всех языков мира

По данным исследования государственного института имени Пушкина, русский язык занимает 7 место в списке распространённости языков мира. Об этом сообщил и.о. ректора вуза Никита Гусев во время пресс-конференции «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка», которая состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«По параметру «распространённость языков мира» русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным», — передает слова Гусева РИА «Новости».

Также в ходе исследования был составлен рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим. По этому параметру русский стал четвёртым.

«По статусу в международных организациях русский язык занимает четвёртую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», — рассказал и.о. ректора института имени Пушкина.

В ранге языков по количеству периодических изданий русский язык расположился на седьмом места, а в цифровой среде — на шестом. В индексе по глобальной конкурентоспособности он вошёл в топ-5, где занял пятое место.