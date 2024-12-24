«Человек» стало словом 2024 года в русском Telegram

Анализ постов российских Telegram-инфлюенсеров, проведенный Центром изучения лидеров мнений в сотрудничестве с Vinci Agency и Social Stars, показал, что в 2024 году наиболее часто употребляемым словом стало «человек». Результатами исследования поделились наши коллеги из «Газеты.ru».

Среди других популярных слов выделяются «самый», «новый», «день», «время», «ребёнок», «первый» и «Россия». Также часто встречаются слова «другой», «жизнь», «сейчас», «работа», «больше», «хотеть», «получать», «хороший», «давать», «дело» и «страна».

Контент блогеров акцентировал внимание на открытом диалоге, личных историях и актуальных проблемах. Интересные тенденции включают меньшее внимание новостных блогеров к российским выборам по сравнению с американскими, а бизнес-блогеры чаще обсуждали темы саморазвития. Технологические инфлюенсеры почти не упомянули презентацию Apple.