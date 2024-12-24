«Человек» стало словом 2024 года в русском Telegram
Анализ постов российских Telegram-инфлюенсеров, проведенный Центром изучения лидеров мнений в сотрудничестве с Vinci Agency и Social Stars, показал, что в 2024 году наиболее часто употребляемым словом стало «человек». Результатами исследования поделились наши коллеги из «Газеты.ru».
Среди других популярных слов выделяются «самый», «новый», «день», «время», «ребёнок», «первый» и «Россия». Также часто встречаются слова «другой», «жизнь», «сейчас», «работа», «больше», «хотеть», «получать», «хороший», «давать», «дело» и «страна».
Контент блогеров акцентировал внимание на открытом диалоге, личных историях и актуальных проблемах. Интересные тенденции включают меньшее внимание новостных блогеров к российским выборам по сравнению с американскими, а бизнес-блогеры чаще обсуждали темы саморазвития. Технологические инфлюенсеры почти не упомянули презентацию Apple.
Эксперты выделяют ключевые направления: акцент на человеческих ценностях, динамике изменений, актуальных событиях, социально-экономических вопросах и патриотических настроениях. Слова, отражающие национальную идентичность, были популярны среди блогеров всех тематик.
Ранее Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал слово 2024 года — «Пушкин». Это решение было принято в преддверии Дня словарей и энциклопедий. А вот Оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (перевод — гниение мозга) словом 2024 года.
Kandinsky 3.1 / Life.ru