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Регион
24 декабря, 13:09

«Человек» стало словом 2024 года в русском Telegram

Анализ постов российских Telegram-инфлюенсеров, проведенный Центром изучения лидеров мнений в сотрудничестве с Vinci Agency и Social Stars, показал, что в 2024 году наиболее часто употребляемым словом стало «человек». Результатами исследования поделились наши коллеги из «Газеты.ru».

Среди других популярных слов выделяются «самый», «новый», «день», «время», «ребёнок», «первый» и «Россия». Также часто встречаются слова «другой», «жизнь», «сейчас», «работа», «больше», «хотеть», «получать», «хороший», «давать», «дело» и «страна».

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Контент блогеров акцентировал внимание на открытом диалоге, личных историях и актуальных проблемах. Интересные тенденции включают меньшее внимание новостных блогеров к российским выборам по сравнению с американскими, а бизнес-блогеры чаще обсуждали темы саморазвития. Технологические инфлюенсеры почти не упомянули презентацию Apple.

Эксперты выделяют ключевые направления: акцент на человеческих ценностях, динамике изменений, актуальных событиях, социально-экономических вопросах и патриотических настроениях. Слова, отражающие национальную идентичность, были популярны среди блогеров всех тематик.

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Ранее Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал слово 2024 года — «Пушкин». Это решение было принято в преддверии Дня словарей и энциклопедий. А вот Оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (перевод — гниение мозга) словом 2024 года.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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