Оксфордский словарь выбрал «брейнрот» словом 2024 года

Оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (перевод — гниение мозга) словом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе издательства Oxford University Press.

Согласно определению словаря, термин «брейнрот» обозначает «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния, связанное с чрезмерным потреблением тривиального или примитивного контента, особенно в Интернете». За последний год слово стало на 230% чаще появляться в поисковых запросах.

Примечательно, что впервые его использование было зафиксировано в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или жизнь в лесу». В 2024 году термин набрал популярность благодаря соцсетям и активно используется блогерами и журналистами.

Эксперты Oxford University Press выбрали слово года с учётом результатов онлайн-голосования. В финальный список вошли шесть слов, включая «демьюр» (demure) — синоним слова «сдержанный», «слоп» (slop) — контент низкого качества, созданный ИИ, «лор» (lore) — совокупность знаний для понимания темы, «ромэнтези» (romantasy) — романтическое фэнтези, и «дайнамикпрайсинг» (dynamic pricing) — динамическое ценообразование.