Слово «вайб» стало словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»

Портал «Грамота.ру» объявил «вайб» словом 2024 года. В тройку финалистов также вошли «скуф» и «прилёт». Об этом сообщается на сайте портала.

Уточняется, что более 400 экспертов-филологов из разных городов России оценивали 11 слов, которые вошли в шорт-лист. «Вайб» набрал 256 голосов, «скуф» — 229 голосов, а «прилёт» — 124 голоса.

На сайте «Грамоты.ру» уточняется, что «вайб» обозначает эмоциональное состояние или настроение, которое возникает при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. Хотя слово не фигурирует в словарях, оно демонстрирует устойчивый рост популярности в течение последних двух лет и «обрусело». Причем даже образовало падежные формы и производные: «вайбовый», «завайбить».

«Скуф» используется для описания мужчины старше 35 лет, неопрятного, с консервативными взглядами и бесперспективной работой. «Прилёт» в контексте военных действий обозначает удар одиночного снаряда по объекту или территории, чаще всего встречается в новостях и блогах.

Руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко отметил: «Тройка слов-лидеров быстро определилась. «Прилёт», «скуф» и «вайб» стали отражением суровой реальности, антигероя и надежды соответственно. Лидирующие позиции слова «вайб» обеспечили ему победу, несмотря на сильную конкуренцию».

Новое слово будет добавлено в метасловарь «Грамоты.ру» как результат признания его языковой значимости. Эксперты портала подготовят словарное толкование и примеры словоупотребления для «вайба». Портал «Грамота.ру» содержит около 5 млн статей и имеет годовую аудиторию более 17 млн человек. Ежемесячно его посещают около 7 млн пользователей.