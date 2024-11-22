90% населения не знают, что эти 10 русских слов звучат как ругательства на других языках

Мат одновременно и запрещён, и невероятно привлекателен, и понятно, почему: обсценная лексика позволяет выпустить пар, выплеснуть накопившиеся эмоции и выразить их негативную часть. Как правило, в каждом языке эти слова сильно отличаются друг от друга. Впрочем, случаются курьёзы: совершенно безобидные в одном языке слова могут звучать матерно в другом. И вот какие русские слова лучше не произносить за границей.

Русское слово зоб

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Со словом «зоб» проблемы могут возникнуть как во Франции, так и в её бывших африканских колониях, а это Кот-д'Ивуар, Габон, Дагомея, Гвинея, Мавритания, Мали, Нигер, Сомали, Конго, Сенегал, Маврикий, Мадагаскар и Чад. Дело в том, что французское слово le zob означает «мужской половой член» и для франкоязычных будет звучать как минимум странно, как максимум — предельно оскорбительно. Многие, впрочем, просто посмеются — возможно, вместе с вами.

Русское слово черешня

Из-за «черешни» вы можете попасть в небольшие неприятности в Чехии. Слово, которое на русском означает исключительно вкусную ягодку, по-чешски пишется как čerešňa и означает, напротив, женские половые органы. Повод быть осторожнее в выражениях в пражских розничных магазинах и на чешских рынках.

Русское слово кусок

«Кусок», «кусман», «кусь» — все эти слова запретны в арабском языке, равно как и корни «кус» и «кос» (например, космос). Слова, которые содержат в себе буквенное сочетание «кс», означают половой акт, и многих это может оскорбить или унизить. Это сочетание букв лучше просто исключить из речи, пока вы находитесь в арабоязычных странах.

Русское слово курица

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Слово «курица» тоже означает половое сношение — правда, на болгарском языке. «Кур», соответственно, переводится как «мужской половой орган». Так что, пожалуйста, по возможности избегайте употребления этих слов вне контекста, находясь в Болгарии. По-болгарски курица переводится как pile, а произносится как «пиле».

Русское слово счёт

Снова Франция. По возможности не говорите во французских ресторанах слово «счёт», если, конечно, не хотите сходить в туалет, поскольку созвучное французское слово chiotte переводится именно так. С другой стороны, на этой игре слов можно построить множество искромётных шуток и розыгрышей — было бы желание!

Русское слово щит

У нас «щит» ассоциируется с доблестью, рыцарями и прекрасными дамами, но в английском языке всё совсем не так. Знаменитое shit по-английски обозначает экскременты, поэтому наш фразеологизм «со щитом или на щите» для англичанина будет звучать, к сожалению, как серия ругательств. Впрочем, в англоязычном пространстве это ругательство и так встречается чуть ли не чаще обычных цензурных слов.

Русское слово тамада

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С «тамадой» тоже всё не так просто. Во Вьетнаме это значит примерно то же самое, что и «мать твою» по-русски. Такой тамада на вьетнамской свадьбе точно будет не совсем уместен, в отличие от русской. Кстати, слово «тамада» пришло в русский из грузинского языка, а в грузинский могло перейти из адыгейского, где слово «тхьаматэ» значит «лидер, начальник».

Русское слово папайя

Наверняка вы пробовали этот невероятно вкусный экзотический фрукт, не правда ли? Он не только вкусный, но и полезный: папайя богата особым ферментом папаином, а он, в свою очередь, помогает здоровому пищеварению. Но с «папайей» история примерно та же, что и с «черешней». Это слово на испанском и португальском означает женские причинные места, и с этим ничего не поделать.

Русское слово бассейн

И снова сектор «Франция» на барабане. Это слово будет особенно актуально, если вы любите и умеете плавать. «Бассейн» строго запрещён в присутствии французских женщин, так как bas sein в переводе на русский означает «обвисшая грудь». Так что во Франции такое слово оскорбляет многих и не выдерживает проверку на толерантность, зато на русском языке это всего лишь специальное место для купания.

Русское слово конверт

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«Конверт» под строгим запретом в Алжире, Марокко и Канаде. Это, пожалуй, самое шедевральное ругательство на сегодня, ведь по-французски оно означает «зелёный женский половой орган». Непонятно, встречается ли подобный феномен в природе, но любители серии мультфильмов про Шрека точно подобное оценят.