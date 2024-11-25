Россияне поддержали запрет на использование иностранных слов на вывесках

Почти половина россиян 44% поддерживает введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob, среди мужчин сторонников запрета на треть больше, чем среди женщин (51% и 38% соответственно).

Ранее глава администрации Ярославля Артём Молчанов ввёл запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключили только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения уже действуют в Краснодаре и Саратове. По данным опроса SuperJob большинство россиян выступило, чтобы такие правила распространились и на другие регионы России.

В то же время 36% опрошенных высказались против. Причинами они называют интерес к заимствованию слов и экономические факторы, которые могут повлиять на малый бизнес. При этом каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос.

Интересно отметить, что с возрастом также увеличивается поддержка этой инициативы: среди людей до 35 лет её поддерживают трое из десяти, а среди респондентов старше 45 лет — уже 64%. Чем выше доход у опрошенных, тем выше поддержка: 31% «за» среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 54% среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей.

Запрет на использование иностранных слов на вывесках означает, что все коммерческие и государственные вывески, знаки, рекламные щиты, а также названия организаций должны быть написаны на государственном языке страны. Использование иностранных слов допускается только в исключительных случаях. Основная цель — сохранить и поддерживать национальный язык, предотвратить его вытеснение иностранными языками и содействовать его развитию и популяризации среди населения. Закон распространяется на все общественные места: магазины, рестораны, офисы и государственные учреждения.