"Сoffee", "fresh" и "sale" вне закона: В Госдуму внесли проект о вывесках на русском

В Госдуму внесён законопроект, обязывающий размещать вывески и надписи, в том числе с информацией о товаре и акциях, исключительно на русском языке. Документ размещён в среду, 25 октября, в думской электронной базе.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на статью 68 Конституции, в соответствии с которой государственным языком на всей территории нашей страны является русский язык "как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".

"Однако на практике отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами", — отмечают авторы законопроекта.

Если законопроект примут, в России станет невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open.

"Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных (заимствованных) слов в публичном пространстве", — говорится в пояснительной записке.