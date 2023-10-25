"Сoffee", "fresh" и "sale" вне закона: В Госдуму внесли проект о вывесках на русском
Законопроект по борьбе с англицизмами в русском языке внесён в Госдуму
В Госдуму внесён законопроект, обязывающий размещать вывески и надписи, в том числе с информацией о товаре и акциях, исключительно на русском языке. Документ размещён в среду, 25 октября, в думской электронной базе.
В пояснительной записке депутаты ссылаются на статью 68 Конституции, в соответствии с которой государственным языком на всей территории нашей страны является русский язык "как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".
"Однако на практике отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами", — отмечают авторы законопроекта.
Если законопроект примут, в России станет невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open.
"Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных (заимствованных) слов в публичном пространстве", — говорится в пояснительной записке.
Ранее Лайф рассказывал, что фракция "Новые люди" внесёт на рассмотрение в Госдуму законопроект о переименовании оскорбительных названий населённых пунктов. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Лох (Саратовская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область). Однако законодательное предложение не понравилось ни жителям Шалавы, ни Лоха, да и бухаловцы просят оставить всё как есть.
Кстати, дискуссия об использовании англоязычных и заимствованных выражений в публичном пространстве ведётся не первый месяц. Не так давно депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил употреблять привычные русские слова, говоря о релокантах. Поэтому покинувших страну людей он призвал называть перебежчиками.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров