Назван самый популярный в России англицизм, и это не "рофл"
Исследование: Англицизм "фейк" чаще всего упоминают в российских СМИ и соцсетях
Самым популярным иностранным заимствованием в СМИ и социальных сетях оказалось слово "фейк", следует из исследования Pro-Vision Communications. Его результаты есть в распоряжении "Газеты.ru".
Так, эксперты проанализировали более 5,8 тысячи материалов о заменах и порядка 340 тысяч публикаций с англицизмами в СМИ, опубликованных с 1 января по 18 сентября текущего года. Кроме того, были затронуты посты и комментарии в ряде крупнейших избранных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где поднимались темы замены иностранных заимствований.
Выяснилось, что вышеназванный "фейк" встречается в СМИ в среднем 215 раз в сутки. Второе же место занял "кейс", третье — "лайфхак", четвёртое — "коворкинг", пятое — "хайп", шестое — "фуд-корт", седьмое — "юзер", восьмое — "дедлайн", девятое — "хейт", а последнее — "воркшоп".
Примечательно, что, казалось бы, популярные "факап", "рофл" и "оупенспейс" почти не употреблялись отечественными средствами массовой информации.
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