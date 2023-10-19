Назван самый популярный в России англицизм, и это не "рофл"

Самым популярным иностранным заимствованием в СМИ и социальных сетях оказалось слово "фейк", следует из исследования Pro-Vision Communications. Его результаты есть в распоряжении "Газеты.ru".

Так, эксперты проанализировали более 5,8 тысячи материалов о заменах и порядка 340 тысяч публикаций с англицизмами в СМИ, опубликованных с 1 января по 18 сентября текущего года. Кроме того, были затронуты посты и комментарии в ряде крупнейших избранных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где поднимались темы замены иностранных заимствований.

Выяснилось, что вышеназванный "фейк" встречается в СМИ в среднем 215 раз в сутки. Второе же место занял "кейс", третье — "лайфхак", четвёртое — "коворкинг", пятое — "хайп", шестое — "фуд-корт", седьмое — "юзер", восьмое — "дедлайн", девятое — "хейт", а последнее — "воркшоп".

Примечательно, что, казалось бы, популярные "факап", "рофл" и "оупенспейс" почти не употреблялись отечественными средствами массовой информации.