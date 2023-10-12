В Госдуме придумали новое определение для релоканта. Это "простое советское" слово — "перебежчик"

"ЛДПР давно предлагает заменить все англицизмы русскими словами. Многие часто стали использовать слово "релокант". Так называют тех, кто переехал из России на новое место жительства и работы, но остаётся гражданином своей родной страны. Но в русском языке есть широко употребимое слово "перебежчик", — написал парламентарий в телеграм-канале.