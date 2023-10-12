В Госдуме придумали новое определение для релоканта. Это "простое советское" слово — "перебежчик"
Депутат Госдумы Каргинов предложил называть релокантов перебежчиками
Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил употреблять привычные русские слова, говоря о релокантах. Поэтому покинувших страну людей он предложил называть перебежчиками.
"ЛДПР давно предлагает заменить все англицизмы русскими словами. Многие часто стали использовать слово "релокант". Так называют тех, кто переехал из России на новое место жительства и работы, но остаётся гражданином своей родной страны. Но в русском языке есть широко употребимое слово "перебежчик", — написал парламентарий в телеграм-канале.
А ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты, уехавшие из России после начала СВО и радовавшиеся атакам Украины на территории РФ, должны осознавать, что при возвращении им "обеспечен Магадан". Его высказывание не вызвало поддержки у губернатора Магаданской области Сергея Носова, который призвал перестать считать Колыму краем для ссылок. Тем временем в Кремле заявили, что России не по пути с покинувшими родину гражданами, которые заняли ярко выраженную антироссийскую позицию.
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