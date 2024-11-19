В одном из городов России запретили «coffee», «sale» и «shop»

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, запрещающее использование иностранных слов и выражений на уличных вывесках. Исключения будут сделаны только для зарегистрированных товарных знаков и в случаях, предусмотренных международными соглашениями.

В 2023 году аналогичные меры были введены в Краснодаре и Саратове. Однако, в отличие от этих городов, где чиновники открыто говорили о борьбе с иностранными вывесками, в Ярославле нововведение представили как технические изменения.

Заместитель мэра Елена Гудкевич пояснила «Ъ-Ярославль», что до принятия постановления №967 согласование вывесок осуществлялось по правилам, схожим с новыми, поэтому изменения носили технический характер. Она также отметила, что ранее согласованные конструкции сноситься не будут.

Юридическая компания «Демидовъ» считает, что запрет на иностранные слова в Ярославле все же введен, добавляя требования, отсутствующие в законе «О государственном языке Российской Федерации». Юрист Святослав Силантьев указал, что данный закон не запрещает использование иностранных текстов, если они сопровождаются русским текстом и при этом оба текста идентичны по содержанию и оформлению. Внесенные изменения не учитывают эту важную деталь, что может стать основанием для судебного оспаривания постановления.

В октябре 2023 года депутаты Госдумы РФ также предлагали ограничить использование иностранных слов на вывесках, настаивая на запрете таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open и других. Однако законопроект пока не принят.