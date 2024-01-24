В законопроект о вывесках на русском могут внести пункт о национальных языках

В законопроект, согласно которому вывески будут оформляться только на русском языке, могут внести изменения. Об этом сообщила глава Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

"Много тревог, как бы не произошло ущемления национальных языков… Мы считаем, что с юридической точки зрения всё в нашем законопроекте чисто <…> но… готовы ещё раз что-то дополнительно прописать", — заявила Ямпольская во время своего выступления на заседании комитета.

По её словам, на первое чтение новый законопроект могут вынести уже в весеннюю сессию. Представитель Госдумы отметила, что в это время, предположительно, могут и завершить его принятие.