Пушкин, квадробер и искусственный интеллект: русисты назвали слова 2024 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал слово 2024 года — «Пушкин», сообщили ТАСС в пресс-службе института. Это решение было принято в преддверии Дня словарей и энциклопедий. По мнению экспертов института, 2024 год можно считать годом Пушкина, что подтверждается устойчиво высоким интересом к поэту и его творчеству. В частности, статистика поисковых запросов показывает, что только за последний месяц имя «Пушкин» было введено более 10 миллионов раз.

Вместе с «Пушкиным», институт выделил ещё четыре ключевых слова года: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер». Слово «семья» стало актуальным благодаря объявлению 2024-го Годом семьи в России. «Искусственный интеллект» продолжает оставаться в центре внимания медиа и интернет-коммуникаций с 2022 года. Интерес к слову «выборы» объясняется президентскими выборами в России и США. А «квадробер» стал популярным благодаря народному голосованию, демонстрируя взрывной рост интереса: от 400 тысяч запросов в августе до более 2 миллионов в октябре.

Интерес к Пушкину в 2024 году был подогрет празднованием 225-летия со дня его рождения. В России и за рубежом проходят выставки, юбилейные экспозиции, театральные постановки и научные конференции, посвященные его творчеству. Никита Гусев, и. о. ректора Института Пушкина, отметил, что поэт стал полномасштабным символом русской культуры.

Кроме того, Институт Пушкина анонсировал новый проект — «Слово года в науке», который будет представлен на IV Конгрессе молодых ученых 27–29 ноября на федеральной территории Сириус.