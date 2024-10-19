Актёру Юре Борисову сделали нерадужный прогноз после роли Пушкина

Кинокритик Александр Голубчиков высказался о карьерном взлёте, который пророчат Юре Борисову после выхода фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Многие считают, что это станет звёздным часом актёра, однако у эксперта есть своё мнение на этот счёт.

По мнению Голубчикова, Борисов зарекомендовал себя как хороший артист, однако ему в основном предлагают играть не главных героев, а антагонистов. Он считает, что роль Александра Пушкина ничего не изменит в карьере исполнителя.

«Я не думаю, что на Борисова сейчас посыплется большое количество главных ролей по той простой причине, что в отечественном кино, в кассовом отечественном кино, для него не будет ролей. Не только из-за типажа. Просто такова специфика. Если посмотреть, что у нас сейчас снимают, то это сказки. Значит, главные герои будут немножко помоложе Юры», — заявил кинокритик в интервью порталу «Страсти».

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» запланирована на 14 февраля 2025 года. В роли великого поэта появится Юра Борисов. Он воплотит на экране образ молодого Пушкина и покажет зрителям его нелёгкий путь к славе: ссылки, дуэли, безденежье и прочее.