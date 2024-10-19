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19 октября, 10:02

Актёру Юре Борисову сделали нерадужный прогноз после роли Пушкина

Критик Голубчиков: На сыгравшего Пушкина Юру Борисова не посыплются главные роли

Юра Борисов в образе Александра Пушкина. Обложка © kinopoisk.ru

Юра Борисов в образе Александра Пушкина. Обложка © kinopoisk.ru

Кинокритик Александр Голубчиков высказался о карьерном взлёте, который пророчат Юре Борисову после выхода фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Многие считают, что это станет звёздным часом актёра, однако у эксперта есть своё мнение на этот счёт.

По мнению Голубчикова, Борисов зарекомендовал себя как хороший артист, однако ему в основном предлагают играть не главных героев, а антагонистов. Он считает, что роль Александра Пушкина ничего не изменит в карьере исполнителя.

«Я не думаю, что на Борисова сейчас посыплется большое количество главных ролей по той простой причине, что в отечественном кино, в кассовом отечественном кино, для него не будет ролей. Не только из-за типажа. Просто такова специфика. Если посмотреть, что у нас сейчас снимают, то это сказки. Значит, главные герои будут немножко помоложе Юры», — заявил кинокритик в интервью порталу «Страсти».

Тест: Только бывшие золотые медалисты вспомнят, из каких произведений Пушкина эти цитаты
Тест: Только бывшие золотые медалисты вспомнят, из каких произведений Пушкина эти цитаты

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» запланирована на 14 февраля 2025 года. В роли великого поэта появится Юра Борисов. Он воплотит на экране образ молодого Пушкина и покажет зрителям его нелёгкий путь к славе: ссылки, дуэли, безденежье и прочее.

Напомним, 18 октября свой 51-й день рождения отпраздновал ещё один исполнитель роли Александра Пушкина — Сергей Безруков. Артист запомнился публике и другими своими яркими ролями: Иешуа в «Мастере и Маргарите», Сергея Есенина в одноимённой картине, Сашу Белого в «Бригаде» и других. Подробнее читайте в материале Life.ru.

Алёна Зиновьева
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