День рождения Сергея Безрукова: 6 культовых ролей самого знаменитого актёра России

Российскому актёру Сергею Безрукову исполнился 51 год. Его талант и умение меняться на экране вызывают восторг среди зрителей. Безруков прославился многочисленными перевоплощениями, среди которых роли таких известных личностей, как Казанова, Есенин, Пушкин и Высоцкий, а также его знаковый персонаж Саша Белый — главный экранный бандит. Этот артист не ограничивается одним амплуа, предпочитая играть разнообразные роли как в кино, так и в театре, что удивляет его коллег и подчёркивает его мастерство. Давайте же вспомним самые известные роли Сергея Безрукова, за которые мы все его любим.

Иешуа, «Мастер и Маргарита»

Кого Сергей Безруков сыграл в сериале «Мастер и Маргарита». Фото © Kinopoisk

В телевизионной экранизации знаменитого произведения Михаила Булгакова, где снялась большая часть отечественных киноактёров, Сергею Безрукову досталась одна из самых сложных ролей — Иисуса Христа. Такое решение требует не только таланта, но и значительной доли актёрского бесстрашия. Для подготовки к роли Иешуа Безрукову пришлось придерживаться жёсткой диеты, проводить длительное время на кресте и восемь раз подниматься на Голгофу. Чтобы немного отдохнуть, актёр также озвучил персонажа Мастера, роль которого исполнил Александр Галибин.

Николай Раневич, «Матч»

Сергею Безрукову 51 год: самые яркие роли народного артиста РФ. Фото © Kino-teatr

Историческая драма рассказывает о реальных событиях, связанных с Николаем Раневичем, вратарём киевского футбольного клуба «Динамо». В 1942 году, когда фашисты захватывают Киев, Николая арестовывают, и он теряет не только свободу, но и любимую девушку, а также возможность играть в футбол. В условиях оккупации немцы решают организовать футбольный турнир, в котором местные клубы встретятся со сборной Вермахта. Это событие возвращает Николая на футбольное поле, позволяя ему снова встретиться с друзьями. Здесь он не только борется за свою честь, но и за честь своей страны, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Фильм раскрывает темы патриотизма, дружбы и жертвенности в условиях войны, показывая, как спорт становится инструментом сопротивления и единения в трудные времена.

Сергей Есенин, «Есенин»

Почему сыгранного Безруковым Есенина не оценили по достоинству? Фото © Kinopoisk

В 1995 году Сергей Безруков впервые сыграл главную роль в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..», представляя образ Сергея Есенина, который завоевал признание зрителей и получил Госпремию. Этот успех предопределил выбор ведущего актёра для экранизации романа Виктора Безрукова «Есенин. История убийства», связанной с не до конца раскрытыми обстоятельствами смерти известного поэта. Проект вызвал широкий резонанс в критических кругах, поскольку многие обозреватели обвинили создателей фильма в искажении фактов.

Саша Белый, «Бригада»

Какой ролью в кино прославился Сергей Безруков? Фото © Kino-teatr

Сергей Безруков стал популярным среди зрителей благодаря роли в культовом сериале «Бригада», который превратился потом в знаковое произведение в отечественной гангстерской тематике. Его персонаж, Саша Белый, завоевал репутацию «чёткого парня», и, по слухам, многие реальные криминальные авторитеты начали его уважать после просмотра сериала. Созданный Безруковым образ стал символом криминального мира России 90-х.

Виктор Сумароков, «Каникулы строгого режима»

Вместе с Дмитрием Дюжевым актёр Сергей Безруков появился в комедии «Каникулы строгого режима». Фото © Kinopoisk

В комедии «Каникулы строгого режима» актёр Сергей Безруков вновь исполнил роль криминального авторитета, но с новым сюжетом и судьбой. Вместе с Дмитрием Дюжевым, своим коллегой по сериалу «Бригада», он сыграл заключённого, который сбежал из тюрьмы и теперь выполняет обязанности вожатого в пионерском лагере. Безруков в интервью отмечал, что его персонаж предлагает интересный взгляд на работу правоохранительных органов, позволяя им увидеть последствия своих действий для преступников. Актёр считает, что то, как правоохранительные органы ведут свои дела, напрямую влияет на то, каким человеком выйдет осуждённый на свободу. Таким образом, фильм не только развлекательный, но и затрагивает серьёзные социальные аспекты, поднимая вопросы о реабилитации и влиянии системы на судьбы людей.

Высоцкий, «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Самый неоднозначный фильм в карьере Сергея Безрукова: почему? Фото © Kinopoisk

Создатели фильма до самой премьеры держали в секрете имя исполнителя главной роли, что можно назвать самой настоящей провокацией. Однако зрители, знакомые с творчеством Сергея Безрукова, быстро распознали его в своём кумире. Несмотря на сложный грим, который длительное время наносили актёру перед каждой съёмкой, под маской Высоцкого знатоки всё равно видели Безрукова. Это привело к горячим дискуссиям о том, насколько удачно актёр смог вжиться в образ одного из самых известных советских бардов.