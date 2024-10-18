Звезду сериала «Мылодрама» поразила неизлечимая болезнь

Актриса Маруся Климова рассказала, что у неё атопический дерматит — неизлечимое заболевание, при котором некоторые типы продуктов вызывают зуд и сыпь. Из-за него Марусе приходится постоянно ограничивать себя в питании.

«Очень мало ем сладкого, поскольку болезнь обостряется от сахара и шоколада, стараюсь употреблять меньше соли, чтобы вода не задерживалась в организме», — рассказала звезда сериала «Мылодрама» в интервью Леди Mail.

Запрещён актрисе даже бокал шампанского. Однако иногда артистка всё же позволяет себя вкусности и выпивает после этого таблетки от аллергии. В прочем, дерматит обостряется не всегда и даёт актрисе поблажки. Вечером Климова предпочитает лёгкий перекус, а на ночь старается слишком много не пить, чтобы избежать отёков.