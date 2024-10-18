Звезду сериала «Мылодрама» поразила неизлечимая болезнь
Актрисе Марусе Климовой приходится сидеть на диете из-за неизлечимой болезни
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maria.klimova_off
Актриса Маруся Климова рассказала, что у неё атопический дерматит — неизлечимое заболевание, при котором некоторые типы продуктов вызывают зуд и сыпь. Из-за него Марусе приходится постоянно ограничивать себя в питании.
«Очень мало ем сладкого, поскольку болезнь обостряется от сахара и шоколада, стараюсь употреблять меньше соли, чтобы вода не задерживалась в организме», — рассказала звезда сериала «Мылодрама» в интервью Леди Mail.
Запрещён актрисе даже бокал шампанского. Однако иногда артистка всё же позволяет себя вкусности и выпивает после этого таблетки от аллергии. В прочем, дерматит обостряется не всегда и даёт актрисе поблажки. Вечером Климова предпочитает лёгкий перекус, а на ночь старается слишком много не пить, чтобы избежать отёков.
Ранее секрет стройности без диет раскрыла народная артистка России Ольга Прокофьева, известная по сериалу «Моя прекрасная няня». Актриса предпочитает морепродукты, старается уменьшать количество порций и иногда пропускает обеды перед выступлениями.