«Все всё видят»: Сын Агаты Муцениеце от Прилучного будет жить с ней на время суда

Агата Муцениеце отвоевала сына у Павла Прилучного. Со слезами на глазах актриса сообщила, что Тимофей будет жить с ней. По крайней мере, на время суда.

Агата Муцениеце рассказала, что дет по решению суда остануться с ней. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Как сообщила SHOT адвокат Муцениеце назвала решение важной победой, Тимофей будет жить у мамы. О том, какое место жительства суд определил для младшей дочери актёров Мии, не сообщается. Сама Агата заявила, что счастлива.