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18 октября, 12:39

«Все всё видят»: Сын Агаты Муцениеце от Прилучного будет жить с ней на время суда

Агата Муцениеце выиграла в суде право временно забрать себе сына от Прилучного

Агата Муцениеце отвоевала сына у Павла Прилучного. Со слезами на глазах актриса сообщила, что Тимофей будет жить с ней. По крайней мере, на время суда.

Агата Муцениеце рассказала, что дет по решению суда остануться с ней. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Как сообщила SHOT адвокат Муцениеце назвала решение важной победой, Тимофей будет жить у мамы. О том, какое место жительства суд определил для младшей дочери актёров Мии, не сообщается. Сама Агата заявила, что счастлива.

«Люди всё видят, судья всё видела. И вся эта подающаяся под соусом варенья и мёда история на самом деле очень нечестная. И все всё видят», — сказала она.

Прилучный и Муцениеце продолжают делить детей: Актёр хочет забрать дочь у матери
Прилучный и Муцениеце продолжают делить детей: Актёр хочет забрать дочь у матери

Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о рарзыве отношений с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты. На фоне этого начали проблемы с детьми. Агата заявляла, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу. Он не хочет контактировать ни с ней, ни с сестрой.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Мария Любицкая
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