«Все всё видят»: Сын Агаты Муцениеце от Прилучного будет жить с ней на время суда
Агата Муцениеце выиграла в суде право временно забрать себе сына от Прилучного
Агата Муцениеце отвоевала сына у Павла Прилучного. Со слезами на глазах актриса сообщила, что Тимофей будет жить с ней. По крайней мере, на время суда.
Агата Муцениеце рассказала, что дет по решению суда остануться с ней. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Как сообщила SHOT адвокат Муцениеце назвала решение важной победой, Тимофей будет жить у мамы. О том, какое место жительства суд определил для младшей дочери актёров Мии, не сообщается. Сама Агата заявила, что счастлива.
«Люди всё видят, судья всё видела. И вся эта подающаяся под соусом варенья и мёда история на самом деле очень нечестная. И все всё видят», — сказала она.
Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о рарзыве отношений с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты. На фоне этого начали проблемы с детьми. Агата заявляла, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу. Он не хочет контактировать ни с ней, ни с сестрой.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata