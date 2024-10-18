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18 октября, 12:17

Новозеландский вояж Кристины Орбакайте закончился фото с мужем по уши грязи

Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Новой Зеландии

Кристина Орбакайте с мужем в Новой Зеландии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Кристина Орбакайте с мужем в Новой Зеландии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, отправилась в отпуск в Новую Зеландию. В своих соцсетях артистка публикует фотографии из поездки.

Кристина Орбакайте с мужем. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Кристина Орбакайте с мужем. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

«В нашей истории путешествий с Михаилом теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места», — призналась артистка.

Фанаты разделили радость Орбакайте и наговорили семье комплиментов. В 2024 году они уже успели побывать в Италии и Перу.

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Напомним, сбежавшая из России артистка Орбакайте вынуждена выступать в полупустых залах США. Сообщается, что билеты на концерты дочери Примадонны стоят дёшево по американским меркам — цены начинаются от $89 (≈₽8200), но любителей её творчества не находится и за такие деньги.

Николай Рюмин
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