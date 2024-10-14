«Кушать-то хочется»: Тайному выступлению Орбакайте с Киркоровым и Руссо нашлось объяснение

Кристина Орбакайте отказалась от своих принципов и выступила на одной сцене вместе с Авраамом Руссо и Филиппом Киркоровым, поддержавшими СВО. По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, у дочки Примадонны просто не было другого выхода. Чтобы что-то заработать, ей приходится переступать через себя, ведь «кушать хочется».

«Я думаю, Кристина Орбакайте выстраивает свою определённую публичную позицию, которой она придерживается, поэтому она заявляет, с кем будет выступать, а с кем нет. Но при этом кушать-то хочется. Поэтому если на камеру выступление снимать никто не будет, то почему бы и не выступить рядом с российскими артистами. Тем более если за это платят хороший гонорар», — отметил продюсер в беседе с NEWS.ru.