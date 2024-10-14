«Кушать-то хочется»: Тайному выступлению Орбакайте с Киркоровым и Руссо нашлось объяснение
Продюсер Рудченко: Орбакайте спела с Киркоровым и Руссо только из-за денег
Кристина Орбакайте. Фото © Telegram / orbakaite_k_telegram
Кристина Орбакайте отказалась от своих принципов и выступила на одной сцене вместе с Авраамом Руссо и Филиппом Киркоровым, поддержавшими СВО. По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, у дочки Примадонны просто не было другого выхода. Чтобы что-то заработать, ей приходится переступать через себя, ведь «кушать хочется».
«Я думаю, Кристина Орбакайте выстраивает свою определённую публичную позицию, которой она придерживается, поэтому она заявляет, с кем будет выступать, а с кем нет. Но при этом кушать-то хочется. Поэтому если на камеру выступление снимать никто не будет, то почему бы и не выступить рядом с российскими артистами. Тем более если за это платят хороший гонорар», — отметил продюсер в беседе с NEWS.ru.
Ранее стало известно, что певица выступила на частной вечеринке в Дубае, где хедлайнерами также были Руссо и Киркоров. Важным условием было не снимать выступление Орбакайте, а также её рядом с другими российскими артистами, которые, как она, не покинули страну после начала СВО. На другом мероприятии в ОАЭ дочь Аллы Пугачёвой отказалась исполнять вместе с Авраамом Руссо их совместные хиты «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет». Артистка принципиально спела их соло. Несмотря на недовольство организаторов вечеринки, ей выплатили весь гонорар — 50 тысяч евро (около пяти миллионов рублей).